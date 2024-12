Le feste sono momenti di gioia e condivisione per grandi e piccini, ma specie per questi ultimi possono comportare rischi spesso sottovalutati.

Gli incidenti “natalizi” a danno dei più piccoli infatti, non sono così rari, dall’ingestione di batterie o piccole parti di giochi, lucine o addobbi ai rischi per gli occhi connessi a scintille e giochi pirotecnici.

Pensate solo ai brillantini degli addobbi: se finiscono negli occhi di un bambino, possono causare infiammazioni fastidiose della cornea e della congiuntiva, con sintomi come dolore e riduzione temporanea della vista. E cosa dire delle stelline scintillanti? Sì, proprio quei bastoncini che rendono speciale il panettone a Natale o una torta di compleanno… Sapevate che possono essere pericolosi?

Possono provocare lesioni oculari, specialmente nei bambini che, incuriositi, le tengono troppo vicine al viso, e secondo l’American Pyrotechnics Association, non dovrebbero mai essere maneggiate da bambini sotto i 5 anni e, per i più grandi, solo con la supervisione di un adulto.

Per non parlare dei tappi dello spumante del brindisi… Insomma, le insidie sono dietro l’angolo anche nel più gioioso degli scenari casalinghi, il Natale.

“Un incidente agli occhi non va mai sottovalutato” – avverte Enrica Ferrazzi, mamma professionista nell’ambito della comunicazione e fondatrice del progetto @occhideibimbi dedicato alla salute degli occhi dei bambini che, con la dottoressa Maria Antonietta Stocchino, oculista del progetto @occhideibimbi, ha scritto la guida “Gli occhi dei bambini. Guida alla salute visiva dei nostri figli”; per aiutare i genitori a saperne di più sul grande tema della vista, dalla visita preventiva alla gestione delle più comuni patologie o dei piccoli incidenti domestici. –

“Non sperate che il dolore o la perdita temporanea della vista passino da soli: rivolgetevi subito al pronto soccorso, preferibilmente oculistico. Le conseguenze potrebbero non essere immediatamente visibili, ma manifestarsi più tardi. Ricordate che una scintilla può raggiungere temperature tra i 900 e i 1600 gradi, sufficienti a fondere vetro o alluminio: un calore paragonabile a quello di un cannello da saldatore!”.

La dottoressa Stocchino poi mette in guardia anche sui pericoli degli spettacoli pirotecnici: “Dalle abrasioni della cornea, se l’oggetto rimane sulla superficie oculare, a ustioni chimiche e termiche che possono danneggiare il bulbo oculare, causare distacchi di retina o, nei casi più gravi, perdita della vista.

Non pensate che gli occhiali da vista vi proteggano: possono persino aumentare i rischi in caso di danno. I fuochi d’artificio vanno sempre lasciati ai professionisti. E se assistete a uno spettacolo organizzato, mantenete le distanze di sicurezza!”

E poi c’è lo spumante: “Chi non lo apre per brindare? – aggiungono Ferrazzi e Stocchino, raccogliendo quotidianamente sulla community online i dubbi di molti genitori alle prese anche con questi e altri imprevisti – Ma attenzione a non farvi male, perchè i tappi possono raggiungere una velocità di 80 km/h e potrebbero causare danni oculari così gravi da richiedere la rimozione del bulbo oculare”.

“Commissione Difesa Vista promuove da sempre campagne di sensibilizzazione per il benessere oculare dei bambini. – afferma il Cavalier Vittorio Tabacchi di Commissione Difesa Vista ETS. – Celebrare le feste in sicurezza è fondamentale, soprattutto per i più piccoli e con l’arrivo del Natale, è importante tenere presente che addobbi e giochi pirotecnici possono nascondere rischi per la salute visiva.

Semplici precauzioni possono evitare gravi incidenti oculari, che a volte hanno conseguenze irreversibili. Tenere i bambini sotto supervisione e sensibilizzare le famiglie sui potenziali pericoli sono passi essenziali per un Natale sicuro e sereno”.

Ecco dunque qualche consiglio per ridurre i rischi, e godersi le feste in tutta serenità:

• Raffreddate bene lo spumante per limitare la pressione interna

• Non agitate la bottiglia e tenetevi a distanza dagli altri

• Ruotate il tappo con calma e rimuovetelo lentamente senza ‘spararlo’

• Non lasciate mai la bottiglia senza la gabbietta di protezione: il tappo potrebbe saltare da solo e causare danni

• non lasciate stelline, giochi di piccole dimensioni e “botti”, anche apparentemente innocui, in mano ai vostri bambini senza la supervisione di un adulto