ARGENTINA | Presidente Fernandez la prossima settimana in Spagna e Germania

Un viaggio programmato, il presidente si incontrerà "con i capi di Stato" dei rispettivi paesi per portare avanti "l'inserimento internazionale dell'Argentina”

Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, sara’ la prossima settimana in Europa per un viaggio che inizialmente prevede tappe in Spagna e Germania. Lo ha annunciato oggi la portavoce della presidenza, Gabriela Cerruti, nella tradizionale conferenza stampa del giovedi’.

Cerruti ha affermato che si tratta di un viaggio programmato e che il presidente si incontrerà “con i capi di Stato” dei rispettivi paesi per portare avanti “l’inserimento internazionale dell’Argentina, ottenere investimenti per proseguire nel cammino di crescita economica e portare avanti conversazioni riguardo il contesto globale in particolare quello riguardante l’Europa dell’Est”.

Secondo quanto ha affermato il portavoce nelle prossime ore il ministero degli Esteri dovrebbe dare i dettagli del viaggio e dell’agenda di incontri del presidente Fernandez.