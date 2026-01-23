«Arrivo a Cipro in un momento di grandi sfide e di importanti opportunità». Con queste parole Antonella Cavallari, nuova Ambasciatrice d’Italia a Nicosia, ha delineato il senso del suo incarico in una fase strategica per l’isola e per l’Unione europea. Al centro dell’agenda, il semestre di Presidenza cipriota dell’Ue, le visite di altissimo livello previste nei prossimi mesi, il ruolo di Cipro nel complesso scacchiere del Mediterraneo orientale e il tema dell’energia, con particolare riferimento ai giacimenti di gas in cui opera Eni.

«Intendo cogliere queste opportunità con entusiasmo – ha sottolineato Cavallari – per rafforzare ulteriormente le relazioni con un partner europeo con il quale l’Italia condivide significative convergenze politiche, economiche e strategiche».

Romana, classe 1961, Antonella Cavallari si laurea in Scienze politiche all’Università di Firenze ed entra in carriera diplomatica nel 1987, con specializzazione commerciale. Il suo primo incarico alla Farnesina è presso la Direzione generale Affari economici, ambito che segnerà a lungo il suo percorso professionale.

Nel 1991 arriva la prima esperienza all’estero: al Cairo assume le funzioni di secondo segretario commerciale, per poi essere confermata l’anno successivo come primo segretario commerciale. Dopo il rientro a Roma nel 1995, nel 1996 viene destinata a Tokyo, ancora con incarichi di primo segretario commerciale, consolidando una solida esperienza nei rapporti economici internazionali.

Tornata nuovamente alla Farnesina nel 1998, Cavallari lavora presso la Direzione generale Emigrazione, successivamente divenuta Direzione generale Italiani all’estero e Politiche migratorie. Dal 2006 al 2008 ricopre il ruolo di Capo della Segreteria particolare del Vice Ministro–Sottosegretario di Stato, entrando nel cuore dell’attività politico-istituzionale del Ministero degli Esteri.

Nel 2013 viene nominata Ambasciatrice ad Asunción, in Paraguay. Tre anni dopo, nel 2016, rientra a Roma come Vice Direttore generale per la Mondializzazione e le Questioni globali e Direttore centrale per i Paesi dell’America Latina. Nel 2020 è posta fuori ruolo per assumere l’incarico di Segretaria generale dell’Istituto Italo-Latino Americano (IILA), ruolo che ha ricoperto fino alla recente nomina a Nicosia.

Con l’arrivo a Cipro, Antonella Cavallari porta dunque in dote una lunga esperienza diplomatica, maturata tra Europa, Medio Oriente, Asia e America Latina, chiamata ora a tradursi in un rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Italia e Cipro in una fase cruciale per la stabilità del Mediterraneo e per le politiche energetiche europee.