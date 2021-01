AMORE | Attenzione ai nati sotto questi segni zodiacali se volete evitare tradimenti

Oroscopo 2021: fortuna, salute, lavoro, amore… inutile negarlo, anche i più scettici, a gennaio, hanno la tentazione di scoprire cosa riserveranno gli astri nei prossimi mesi.

Quello che però non troverete in TV, o nella rubrica del vostro settimanale preferito, è con quanta probabilità potreste ritrovarvi con un bel paio di corna in testa. Se siete in coppia con uno di questi cinque segni zodiacali, conviene rizzare le antenne: lo dice Gleeden, la piattaforma per gli incontri extraconiugali numero uno in Europa con oltre 7 milioni di utenti attivi, che ha monitorato il flusso delle nuove iscrizioni al sito a partire dal primo gennaio del 2021 e stilato la classifica dei segni zodiacali più inclini a iniziare l’anno nuovo con una scappatella.

Vediamo quali sono i segni che tra i buoni propositi per il 2021 hanno messo in lista quello di farsi un amante!

La top 3 dei segni più infedeli dall’inizio del 2021

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)

Solo apparentemente calmi e timidi, i nati sotto il segno della Bilancia nascondono un’indole fortemente passionale che a volte può rivelarsi travolgente. Sfoderano le loro doti migliori in fase di corteggiamento, esibendo un romanticismo dai toni irresistibili. E dove soddisfare questa loro abilità se non su Gleeden, che da oltre 10 anni garantisce ai suoi membri protezione e massima riservatezza? Il 13% dei nuovi iscritti del 2021strong> sono infatti Bilance in cerca di profili da conquistare. ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio)

Solitamente molto attivi dal punto di vista relazionale, i nati sotto il segno dell’Acquario sono alla ricerca continua della perfezione, nella vita così come in amore, e tendono ad avere una vita sentimentale molto movimentata. Non stupisce, quindi, che in questo periodo di scarsi stimoli, si sentano attirati dalle infinite possibilità degli incontri online. Non a caso rappresentano il 14% dei nuovi iscritti a Gleeden: il luogo perfetto per appagare questo bisogno di emozioni forti in totale discrezione. SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre)

Rappresentano più del 15% di chi si è iscritto a Gleeden a partire dal 1° gennaio 2021 e sono sulla vetta del podio dei segni più infedeli di questo inizio anno. Eclettici e affascinanti, i nati sotto il segno del Sagittario hanno una vita sociale molto attiva. Sono conosciuti per il loro bisogno di indipendenza e per il loro interesse verso ogni forma di novità. Ecco, quindi, che mal si adattano a una routine di coppia troppo sedentaria e ripetitiva. Per loro un flirt virtuale su Gleeden è quello che ci vuole per sconfiggere la noia, dovuta alla vicinanza forzata con il/la coniuge e poche scappatoie in questo periodo di Covid.

E i segni più fedeli?

Possono dormire sonni (relativamente) tranquilli coloro che sono attualmente in coppia con Scorpioni, Tori e Cancerini. Con un tasso di iscritti rispettivamente del 3%, 4% e 5%, i nati sotto questi segni sembrano essere i meno inclini all’infedeltà. Se non altro quella virtuale!