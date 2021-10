Alyson Thor, 19enne di Torino, è la sua nuova scoperta di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi la prima volta l’ha cacciata dal set, ora però non puo’ più farne a meno. Lei è Alyson Thor, 19 anni, giovane pornostar di Torino, ed ha già ha le idee molto chiare: “Questo è il lavoro che sognavo, questo è quello che voglio fare” spiega Alyson.

Eppure gli inizi per lei non sono stati molto facili. Una volta scoperta dai talent scout della Fantasy Studio Agency, Alyson si e’ trovata subito un’offerta allettante tra le mani, quella che tante starlette cercano e quasi mai trovano: un debutto a Budapest sul set niente di meno che con Rocco Siffredi, l’icona internazionale del porno.

È lei stessa a raccontare come è andato il suo debutto: “Non è iniziata affatto bene. Non mi sono presentata nelle condizioni fisiche e mentali adatte e questo Rocco me l’ha fatto capire subito, la sera stessa in cui sono arrivata in hotel”. Ma la forza di volontà che la caratterizza l’ha spinta a lavorare su se stessa e a vincere la sfida: “Rocco mi ha poi voluta insieme a Malena nella sua Hard Academy, è rimasto stupito e l’ho convinto a cambiare idea su di me. Adesso abbiamo tanti altri progetti insieme”, racconta entusiasta Alyson Thor.

Fisico perfetto, passato da modella, di certo non è nata per essere una meteora in questo settore.

“Ci vuole molta preparazione, concentrazione, puntualità e serietà professionale per lasciare un segno nel mondo dell’hard. Il sesso non è fatto solamente da due o più corpi che si intrecciano, ma soprattutto dalle emozioni che riesci a dare mentre lo stai facendo. Questo vuole il pubblico e questo è quello che il pubblico avrà da me. Attraverso i film e con gli spettacoli che arriveranno a fine anno. Mi sto infatti già preparando duramente per affrontare con professionalità anche il palco” conclude Alyson.