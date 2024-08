Anche quest’anno, come tutti gli anni, l’8 agosto l’UGL sarà presente con una nutrita delegazione al Bois du Cazier di Marcinelle in occasione della “Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo” per commemorare le 262 vittime, fra le quali 136 italiani, che persero la vita nell’incendio in miniera.

Con il Segretario generale Francesco Paolo Capone ed il responsabile esteri Gian Luigi Ferretti saranno presenti dirigenti confederali e segretari nazionali.