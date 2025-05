In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno, ITA Airways sarà partner ufficiale degli eventi organizzati presso le Ambasciate e Consolati italiani nel mondo.

Saranno più di 34 gli eventi che, da fine maggio a metà giugno 2025, celebreranno la Repubblica Italiana e l’italianità nel mondo.

ITA Airways parteciperà alle celebrazioni della Festa della Repubblica organizzate presso numerose Ambasciate e Consolati in tutto il mondo, tra cui Washington DC, New York, Boston, Chicago, Miami, Los Angeles, San Francisco, Toronto, Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Parigi, Atene, Londra, L’Aia, Berlino, Monaco, Francoforte, Madrid, Bruxelles, Zurigo, Ginevra, Tokyo, New Delhi, Mumbai, Algeri, Tunisi, Il Cairo, Riyadh, Dakar, Accra e Bangkok.

Durante questi eventi, il marchio ITA Airways avrà una visibilità significativa grazie a video dedicati, campagne di comunicazione e offerte speciali.

Per celebrare la Festa della Repubblica, infatti, ITA Airways offrirà un eCoupon esclusivo per i passeggeri che volano verso l’Italia, che consentirà di usufruire di uno sconto del 15% su tariffe Economy e Premium Economy per prenotazioni realizzate tra il 30 maggio e il 4 giugno.

I voli potranno essere effettuati dal 1° al 30 giugno, oppure dal 15 settembre 2025 al 31 marzo 2026.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere al fianco alla comunità italiana e alle principali rappresentanze istituzionali all’estero in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno”, ha dichiarato Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways. “Accompagnare le celebrazioni di questa ricorrenza così importante per il Paese significa, per ITA Airways, continuare a contribuire alla promozione delle eccellenze, dello stile e dell’immagine dell’Italia, riconosciuta a livello internazionale come culla di bellezza, cultura e arte”.

Le celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana rappresentano per ITA Airways “l’occasione di consolidare il suo ruolo di vettore di riferimento per tutte le comunità italiane all’estero”.