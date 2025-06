Un nuovo paradigma dell’abitare prende forma a Roma, nel quartiere EUR. Si chiama 126Martini e fonde design architettonico, tecnologia ed efficienza energetica per offrire nuovi standard di comfort e qualità della vita.

Un’iniziativa che rappresenta una visione evoluta dell’appartamento urbano, dove luce naturale, benessere psicofisico e attenzione all’ambiente si incontrano in un equilibrio progettuale misurato e funzionale.

Sviluppato e promosso da CAM Group, il progetto 126Martini si distingue per la forte identità architettonica: grandi pareti vetrate, prospetti trasparenti e l’integrazione di ampie serre bioclimatiche ne permettono l’inserimento armonioso con il contesto circostante, simbolo riconosciuto di modernità e razionalismo.

Lusso sostenibile per un abitare consapevole

Ogni unità abitativa è concepita per offrire un’esperienza residenziale di alto profilo, dove materiali pregiati e tecnologie all’avanguardia creano ambienti eleganti, salubri e performanti. La classe energetica A è ottenuta grazie all’impiego di soluzioni tecniche e impiantistiche studiate con attenzione per massimizzare l’efficienza e la sostenibilità dell’edificio, riducendo al minimo gli sprechi, contenendo i costi e ottimizzando il consumo di risorse.

“Le serre bioclimatiche collocate all’interno delle logge consentono di captare l’irraggiamento solare durante le ore diurne e di rilasciare progressivamente il calore accumulato – spiega l’Ing. Andrea Marinelli di CAM Group – riducendo così l’utilizzo di altre fonti di energia per il riscaldamento degli ambienti. Anche la gestione dell’acqua è oggetto di un’attenta progettazione: un sistema centralizzato di decalcificazione è affiancato da una tecnologia di filtraggio e mineralizzazione dell’acqua potabile. Inoltre, all’interno di ogni unità abitativa, miscelatori aria-acqua di ultima generazione favoriscono un utilizzo idrico più efficiente e responsabile”.

Ventilazione intelligente integrata nell’architettura degli interni

Per garantire un microclima salubre e la massima qualità abitativa, negli appartamenti sono state installate delle unità di ventilazione meccanica controllata decentralizzata, che consentono non solo il ricambio costante dell’aria, ma anche il filtraggio di pollini, batteri, agenti inquinanti e polveri sottili. In ogni abitazione sono stati installati i sistemi Helty Flow40, progettati per essere inseriti all’interno della muratura e lasciare a vista solo l’elegante cover del pannello comandi, da cui l’utente può regolare le prestazioni e gestire le funzionalità della VMC.

“Abbiamo optato per la ventilazione decentralizzata – commenta l’Ing. Andrea Marinelli di CAM Group – per evitare canalizzazioni invasive e controsoffitti che avrebbero compromesso la qualità architettonica degli ambienti, imponendo di rinunciare a una parte importante dello spazio abitabile. Il sistema Flow40 di Helty, infatti, scompare nella parete, non necessita di tubazioni e combina eccellenti prestazioni con un ingombro pari a zero. Il nostro obiettivo è garantire un’esperienza abitativa d’eccellenza non solo in termini di salubrità, ma anche dal punto di vista estetico, in modo che ogni residente possa vivere felicemente, senza rinunce e secondo il proprio stile”.

Efficiente e performante, ogni unità di VMC Helty Flow40 integra di serie un sensore igrometrico che monitora i livelli di umidità, un filtro F7 – ePM2,5 65% in grado di abbattere oltre il 65% del particolato PM2,5 e uno scambiatore di calore entalpico a flussi incrociati, che consente di recuperare fino al 91% del calore contenuto nel flusso d’aria in uscita e di utilizzarlo per pre-temperare quello in entrata, migliorando il bilancio termico complessivo dell’involucro edilizio.

Per le tecnologie adottate, 126Martini non è solo un luogo di abitare, ma spazio di rigenerazione quotidiana, costruito attorno ai bisogni reali delle persone: luce, aria pulita, relazione con l’ambiente esterno. Un progetto pensato per chi desidera vivere Roma da una nuova prospettiva, tra design, comfort, innovazione e natura.