Zingaretti inaugura 10 nuovi nuovi posti letto all’ospedale di Viterbo

L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato: "Tuscia piu' sicura per emergenze di oggi e di domani"

Viterbo – L’ospedale Belcolle di Viterbo si arricchisce di altri 10 posti letto di terapia intensiva Covid, che si vanno a sommare ai 12 posti non Covid già presenti. A inaugurare il nuovo reparto stamani è stato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme all’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Presenti anche Daniela Donetti, direttrice generale dell’Asl di Viterbo, e il sindaco di Viterbo Giovanni Arena.

“Con questa inaugurazione – ha sottolineato D’Amato – la Tuscia diventa più sicura sia per l’emergenza Covid di oggi, ma anche per le emergenze di domani, quando questo virus sarà sconfitto”.

“Con questo padiglione raddoppiamo i posti letto di terapia intensiva dell’ospedale, permettendoci di vivere con più tranquillità i prossimi mesi- ha spiegato Zingaretti – Dobbiamo comunque tenere sempre presente che la lotta al Covid è fatta di molte cose: prima di tutto da comportamenti responsabili e quella del Lazio è stata una comunità responsabile, non a caso abbiamo avuto a lungo una zona gialla e ora siamo in arancione mentre gran parte del Paese è in zona rossa”.

Sui vaccini, il governatore del Lazio ha ricordato che “stiamo correndo per mettere in sicurezza soprattutto chi rischia la vita, anziani e persone fragili”.