Voto elettronico per gli italiani all’estero, conferenza stampa Fdi alla Camera

Conferenza stampa di presentazione del disegno di legge per la delega al governo per l'introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero. Ci sarà anche il responsabile del Dipartimento Italiani nel mondo, Roberto Menia