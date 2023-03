Videogiochi e nuove tecnologie: come si sta evolvendo il settore del gaming

Quello dei giochi online è un settore in pieno fermento, che in pochi anni ha raggiunto numeri impressionanti sia per ciò che riguarda i giocatori coinvolti che i fatturati generati

L’utilizzo dei videogame, in particolare quelli online, cresce di anno in anno anche per merito delle tecnologie che vengono costantemente aggiornate e perfezionate per garantire la migliore esperienza possibile agli appassionati. Ciò a cui stiamo assistendo è infatti una rapida evoluzione del settore, che può puntare su soluzioni sempre più avanzate ed efficaci: ecco quelle più interessanti da scoprire nei prossimi mesi.

Il successo dei giochi online in Italia e nel mondo

Quello dei giochi online è un settore in pieno fermento, che in pochi anni ha raggiunto numeri impressionanti sia per ciò che riguarda i giocatori coinvolti che i fatturati generati. Solo in Italia, per esempio, si stima un numero di gamer superiore ai 5 milioni (erano 2,2 milioni nel 2017), mentre nel mondo questa cifra supera i 711 milioni, a dimostrazione dell’interesse che i passatempi accessibili via web suscitino a prescindere dalla piattaforma e dal genere videoludico.

Questo successo è stato favorito da diversi fattori, che hanno a che vedere sia il miglioramento e la maggiore diffusione della rete internet che il conseguente cambiamento nelle abitudini degli internauti, trainato dalle nuove generazioni, ma a tutto ciò si aggiunge anche l’introduzione di tecnologie specifiche studiate proprio per migliorare l’esperienza complessiva di gioco: vediamo insieme alcune delle più importanti.

Utilizzo di dispositivi di gioco indossabili e di controllo dei gesti

I videogiochi moderni si allontanano sempre di più dal tradizionale uso di tastiere, joystick e joypad per virare verso soluzioni più efficaci e coinvolgenti. Tra queste troviamo i dispositivi indossabili, che vanno in pratica a sostituire i device sopra citati permettendo ai giocatori di utilizzare direttamente le parti del proprio corpo per dirigere l’azione.

Tutti questi sistemi trovano ormai ampio spazio in tantissime categorie videoludiche e in particolare in quelle che simulano situazioni di movimento e attività sportive, che diventano dunque molto più realistiche rispetto a quanto fosse possibile manovrando la leva di un joystick o premendo dei tasti. Proprio per questo motivo, le tecnologie indossabili e di controllo dei gesti vengono apprezzate sempre di più dagli amanti dei videogame, che le preferiscono quando possibile alle soluzioni più tradizionali.

L’immersione nel gioco tramite realtà virtuale

Ancora più coinvolgente e immersiva è l’esperienza dei videogiochi in realtà virtuale, ossia quella tecnologia che permette di accedere completamente all’interno di un’ambientazione ricostruita in 3D e di vivere l’esperienza di gioco come se ci si trovasse realmente in quello scenario. A fare ampio uso della realtà virtuale sono per esempio le sale casino digitali, che la sfruttano per far sì che dalla semplice partecipazione sullo schermo ci si possa sedere direttamente al tavolo verde per confrontarsi con altri appassionati ai diversi tipi di gioco disponibili sulle piattaforme, dalle slot machine divise per jackpot fino ad arrivare a roulette e giochi di carte che spopolano ormai nelle loro versioni web e mobili.

Non meno significative sono le applicazioni della realtà virtuale nei MOBA e negli eSport, i quali essendo generi fortemente basati sull’azione e sul movimento del giocatore, in questa nuova dimensione riescono ad agire in maniera totalizzante sullo stesso invogliandolo ancora di più a proseguire nel gioco e a impegnarsi per raggiungere l’obiettivo finale.