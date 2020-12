VIDEO | Recovery, Salvini: “A gennaio il nostro piano”. E sul governo: “Se non è in grado, si torni al voto”

“Stiamo lavorando a un piano per gennaio di utilizzo serio, concreto ed efficace dei soldi che arriveranno dall'Europa, condiviso con sindaci, governatori e con le imprese”

Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in piazza San Silvestro a Roma, dove si sta svolgendo la manifestazione di ristoratori e partite iva arrivati da tutta Italia, spiega che dopo le festività natalizie la Lega presenterà il proprio piano sul Recovery, da condividere con tutto il centrodestra: “Noi ci stiamo lavorando con i tecnici della Lega – ha spiegato l’ex ministro dell’Interno – ma spero di condividerlo con tutto il centrodestra. Sara’ un piano sul modello francese, dettagliato, preciso e puntuale su vari temi come green economy, giovani, lavoro”.

Dunque “stiamo lavorando a un piano per gennaio di utilizzo serio, concreto ed efficace dei soldi che arriveranno dall’Europa, condiviso con sindaci, governatori e con le imprese. Da quello che leggiamo la proposta italiana non garantisce un utilizzo efficiente di questi fondi”.

“Riguardo alla governance del piano – ha proseguito – posso dire che noi lo costruiamo dal basso. L’esatto contrario di quello che sta facendo Conte. Dal basso, con i sindacati, con le associazioni, con Confindustria, con Confcommercio, Confesercenti, Confartiginato, sindaci, governatori e cosi’ via. Non lo consegneremo ad una ‘task force’, la gente non vota le ‘task force’ ma i parlamentari”.

Intervenuto in giornata al programma “Aria Pulita” sull’emittente 7 Gold, il leader delle camicie verdi ha parlato anche di governo: “Se il governo non ha voglia ne’ la capacita’ di governare la via maestra sono le elezioni”.

“I prossimi due anni sono importantissimi perche’ tu impegni i risparmi degli italiani per i prossimi trenta. Pensiamo di lasciare che siano l’Azzolina, Bonafede o la De Micheli a occuparsi del futuro dei nostri figli?”, si e’ chiesto Salvini. “Se il governo e’ in grado di governare, lo faccia, altrimenti restituiscano la parola agli italiani. Io – ha concluso il leader della Lega – sicuramente accordi con Conte, Renzi e il Pd non ne faccio”.