Un lungo applauso ha accompagnato l’ingresso, nella sala stampa strapiena, di Julia Roberts, per la prima volta al Lido con After the Hunt, il film di Luca Guadagnino presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia che affronta anche il tema del #metoo.

La diva, in un elegante tailleur blu con una camicia color crema, fra le prime domande ne ha affrontata una sulla discussione creata dal film, se non pensi che mini la lotta femminista, ad esempio tornando sul meccanismo di gettare un’ombra sulle accuse delle donne: “Non voglio contraddirla, non è nella mia natura – ha detto con un sorriso l’attrice – ma quello che lei ha appena detto è bello perché ci fa tornare su discussioni fra donne, non perché non si supportano a vicenda , ma affrontandole in un modo nuovo… Noi volevamo proprio che alla fine del film ci fossero tutti questi punti di vista diversi”.

Nella storia la star è Alma, stimata docente di filosofia a Yale, che si ritrova ad affrontare un trauma e alcune scelte del passato, quando un collega e caro amico, Henrik (Andrew Garfield), viene accusato di molestie sessuali da una studentessa, Maggie (Ayo Edebiri), una delle più brillanti allieve di Alma.

A chi le chiede se pensa il film creerà controversie e sarà considerato politicamente scorretto, Roberts risponde con ironia: “Amo le domande soft la mattina presto – dice con un sorriso -. Non so se ci saranno polemiche e controversie per il film, ma noi sfidiamo le persone affinché si appassionino, si arrabbino anche. Non facciamo dichiarazioni, condividiamo le vite di questi personaggi. La parte più emozionante è che le persone poi ne parlino, perché stiamo perdendo l’arte della conversazione nel nostro tempo”.