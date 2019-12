VIDEO | Italiani all’estero, gli Auguri di Buone Feste dell’On. Francesca La Marca

In queste ore, poi, stiamo discutendo della legge fondamentale dello Stato – la legge di bilancio – in una condizione particolare, che per il tempo breve a disposizione, ha negato di fatto a noi deputati la possibilità di presentare direttamente i nostri emendamenti.

Noi eletti all’estero del PD abbiamo allora unito le forze, alla Camera e al Senato, e abbiamo contribuito ad ottenere alcuni importanti risultati:

• un aumento dei fondi per i corsi di lingua e cultura,

• il prolungamento del Fondo per la promozione culturale, in scadenza nel 2020, anche se dobbiamo cercare di dotarlo di altre risorse,

• il raddoppio dei contributi ai COMITES e al CGIE,

• la cancellazione dell’aumento delle percezioni consolari, ad iniziare da quelle per le pratiche di richiesta di cittadinanza.

In questo quadro, vi è un risultato che è particolarmente mio, quello dell’aumento di 800.000 euro per il sostegno ai festival del cinema italiano all’estero. Iniziative, come i fatti dimostrano, che attraggono verso la nostra cultura e il nostro modo di vivere e che migliorano il prestigio e l’immagine dell’Italia.

Lo so, ci sono ancora tante cose da fare, ad iniziare dal maggiore sostegno al turismo di ritorno e alle attività dei consoli onorari per migliori servizi ai connazionali, dal riconoscimento reciproco delle patenti e dei titoli di studi. Su queste e su altre cose, da gennaio ricomincerò a lavorare come prima, più di prima.

Saluti affettuosi,

Francesca La Marca