Si è conclusa con grande successo l’ottava edizione della “Settimana della cucina italiana nel mondo”, un’iniziativa nata nel seno delle Istituzioni italiane, compreso il Comites di Maracaibo, che grazie al sostegno di alcuni ristoratori locali ha organizzato a Merida, bellissima città nel sud-ovest del Venezuela, eventi gastronomici, offrendo alla comunità il meglio della cucina italiana.

A farsi portavoce del Comites Maracaibo è il Consigliere Vanessa Lombardi, che ha voluto sottolineare quale fosse l’obiettivo: esaltare le eccellenze della gastronomia italiana e dei suoi prodotti agroalimentari, così come la varietà delle tradizioni italiane; per questo si è impegnata promuovendo la Settimana all’insegna del motto: “Condividere la tavola con la cucina italiana: vivere il benessere con gusto”.

Dagli “Italianismi nel mondo”, ovvero le parole italiane come pasta, caffè e pizza universalmente conosciute che, tra dialettismi e fenomeni di contraffazione linguistica e gastronomica, ben descrivono quanto la lingua italiana sappia esprimere il gusto italiano, un’iniziativa come questa rappresenta un affabulare storico sulla “grande emigrazione” del secolo scorso attraverso i piatti che le famiglie hanno lasciato in Italia per “trovare il Venezuela”, e mantenendo vivi i legami con la propria terra. Dall’incrocio di due culture, quella italiana e quella venezuelana, sono nati nuovi piatti, nuove ricette.

Lombardi ringrazia i seguenti Ristoranti della città di Merida, che hanno aderito all’evento contribuendo al successo di questa bella iniziativa:

