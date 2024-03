Per il secondo anno consecutivo, la Pasqua si riempie di sapore e solidarietà con l’iniziativa “Buona Pasqua”. Questa nobile azione è organizzata dal Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) e patrocinata dall’Ambasciata d’Italia.

All’iniziativa partecipano anche il Consolato Generale d’Italia in Caracas e i COMITES di Caracas, Oriente e Occidente, che desiderano portare un messaggio di speranza e di affetto alle famiglie italiane più vulnerabili in Venezuela.

L’operazione consiste nella distribuzione di un tradizionale dolce pasquale, una pasta italiana e una passata di pomodoro che verranno consegnati ai cittadini italiani assistiti dal Consolato Generale d’Italia, dalla Missione Cattolica Italiana “San Carlos Scalabrinianos”, dalla Fondazione “Nostra Signora di Pompei” e dall’Associazione Regionale Siciliana (ARS).

L’iniziativa si svolgerà, per l’area Metropolitana di Caracas, sabato 16 marzo, presso le strutture della scuola “Nuestra Señora de Pompei”, situata nel quartiere “Alta Florida” della capitale, dalle ore 9:00 alle 17:00

Successivamente, a partire dal 18 marzo, inizierà la distribuzione su tutto il territorio nazionale per gli assistiti delle Circoscrizioni di Oriente e Occidente, con la collaborazione dei COMITES, della Rete Consolare, nonché dei Centri Italo Venezuelani.

L’azione di buona volontà, promossa dalla azienda privata, è un esempio di impegno e responsabilità sociale. La sua preziosa sponsorizzazione rende possibile questo gesto, portando gioia e un tocco di dolcezza nelle case di coloro che più ne hanno bisogno. Questo atto non è solo un dono: è un simbolo di unione e fratellanza. In queste date speciali, la comunità italiana si riunisce per ricordare l’importanza della famiglia, della solidarietà e della condivisione. In questo momento di celebrazione, “Buona Pasqua” ci invita a riflettere sul vero significato di questa festività. Al di là delle uova di cioccolato e delle tradizioni radicate, rappresenta un momento per celebrare la vita, coltivare la speranza e mostrare amore verso i nostri simili.

Un messaggio che assume una rilevanza particolare, dove l’unione e la solidarietà sono più che mai necessarie.