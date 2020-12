Uscito il gioco di League of Legends: Wild Rift per Android e IOS. Come funziona questo nuovo titolo di Riot?

Riot aveva già annunciato l’uscita di questo titolo molti mesi fa, ma adesso possiamo toccare con mano cosa ha preparato per portare l’esperienza di League of Legends su mobile!

Questa pandemia dovuta al Covid-19 ha messo in luce tutti i videogiochi online come testimoniano i numeri che hanno registrato durante il lockdown i server di giochi come Call of Duty e League of Legends oppure siti di gioco online come Gioco Digitale o altri simili.

Per il suo decimo anniversario la Riot, compagnia che ha portato alla fama League of Legends, o LoL come lo chiamano gli appassionati, aveva annunciato lo sviluppo di molte nuove IP legate più o meno al mondo di League of Legends.

In primis avevano annunciato un gioco di carte stile Hearthstone, ambientato nel mondo di LoL, che hanno rilasciato a fine gennaio che ha avuto parecchio successo tra gli appassionati del genere.

Praticamente in contemporanea era stato annunciato un gioco parallelo a LoL, basato sul famoso Dota Auto Chess, un gioco strategico dove il giocatore forma una composizione con tutti i campioni disponibili che disposti su un campo combattono contro le composizioni degli altri, chiamato Teamfight Tactics.

Il terzo annuncio era stato Valorant, uno sparatutto in prima persona molto tattico, completamente slegato dal mondo di LoL per quanto riguarda design e personaggi, che ricorda giochi come Counter Strike o Rainbow Six: Siege.

L’ultimo progetto che era stato annunciato e che ha richiesto più tempo di sviluppo era proprio Wild Rift, la versione ottimizzata per il mobile della versione classica di LoL per PC.

Abbiamo avuto modo di provarlo in questi primi giorni di release e il gioco è assolutamente fedele all’originale, senza perdere troppo il fascino che comportano le complesse meccaniche della versione per PC.

La grafica, per essere un titolo mobile, è ottima, molto fluida e rende al meglio tutti i particolari di cui giochi come questo sono pieni.

La giocabilità è eccellente, i comandi sono comodi e non troppo complicati nel complesso.

Al lancio sono stati resi disponibili una sorprendentemente ampia gamma di campioni da usare con altrettante skin, per chi volesse personalizzare al massimo l’esperienza di gioco.

Una cosa è certa, se siete appassionati di League of Legends, dovete assolutamente provare Wild Rift!