acanze trasformate in un incubo per oltre 120 turisti, italiani e stranieri, arrivati a Cesenatico convinti di aver prenotato un appartamento per trascorrere qualche giorno al mare. Una volta giunti all’indirizzo indicato, però, hanno scoperto che la casa non esisteva: al suo posto si trovava la sede di un’agenzia di assicurazioni.

È il bilancio di una maxi truffa online che, secondo il sindaco Matteo Gozzoli, rappresenta uno dei casi più gravi mai registrati nella località romagnola.

Dal fine settimana a oggi il Comune è intervenuto per fronteggiare l’emergenza, riuscendo a ricollocare circa 50 famiglie, pari a oltre 120 persone, grazie alla collaborazione delle strutture ricettive del territorio.

“Alcuni alberghi e campeggi hanno messo a disposizione posti a titolo gratuito. E domenica abbiamo aperto il Palazzo del Turismo per accogliere le famiglie più numerose e offrire un luogo con aria condizionata, servizi e acqua”, ha spiegato il sindaco.

Come funzionava la truffa

Secondo quanto emerso, i truffatori avrebbero utilizzato fotografie di un appartamento realmente esistente e regolarmente registrato nel portale nazionale degli affitti brevi, pubblicando annunci su piattaforme di prenotazione online.

Dopo il primo contatto, però, convincevano le vittime a effettuare il pagamento di caparre e canoni direttamente ai presunti proprietari, sottraendosi così ai controlli delle piattaforme ufficiali.

A insospettire avrebbero dovuto essere soprattutto i prezzi, decisamente inferiori a quelli di mercato.

“Parliamo di una settimana anche a meno di 800 euro in altissima stagione, il 50 se non il 60% in meno della media in questo periodo. Inoltre la struttura non aveva recensioni”, ha sottolineato Gozzoli.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare gli autori della frode. Nel caso in cui venga aperto un procedimento giudiziario, il Comune di Cesenatico ha già annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile per il danno d’immagine subito.

Nel frattempo cresce la preoccupazione in vista di Ferragosto, periodo in cui trovare camere libere diventa sempre più complicato.

L’appello ai turisti

Il sindaco invita chi prenota le vacanze online a prestare la massima attenzione.

Prima di effettuare qualsiasi pagamento è fondamentale verificare la presenza di recensioni, controllare l’affidabilità dell’annuncio e diffidare delle offerte con prezzi eccessivamente bassi rispetto ai valori di mercato.

Una vicenda che riporta sotto i riflettori il fenomeno delle truffe legate agli affitti turistici, sempre più diffuse durante la stagione estiva e capaci di trasformare il sogno delle vacanze in un’amara delusione.