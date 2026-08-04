Da oggi, 4 agosto 2026, entra ufficialmente in vigore una novità importante per milioni di cittadini italiani: la carta d’identità cartacea non è più valida come documento per l’espatrio. Per viaggiare all’estero sarà quindi necessario essere in possesso della Carta d’Identità Elettronica (CIE) o di un altro documento valido per l’ingresso nel Paese di destinazione, come il passaporto.

La disposizione, prevista dalle indicazioni del Ministero dell’Interno, riguarda anche gli italiani residenti all’estero, che dovranno progressivamente dotarsi della CIE attraverso la rete consolare o, nei casi previsti dalla normativa, presso un Comune italiano durante un soggiorno in Italia.

La carta cartacea resta valida in Italia

La carta d’identità in formato cartaceo, se ancora in corso di validità, non perde però ogni efficacia. È previsto infatti un periodo transitorio che durerà fino al 31 gennaio 2027, durante il quale il documento continuerà a essere utilizzabile per numerose attività sul territorio nazionale.

Potrà essere impiegato per il riconoscimento dell’identità nell’esercizio dei diritti fondamentali, per accedere alle prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per il ritiro della pensione, per operazioni bancarie e postali, per la consegna della corrispondenza e per la notifica di atti giudiziari.

La carta cartacea continuerà inoltre a essere accettata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i soggetti che erogano servizi pubblici e anche con le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.

Nessun obbligo immediato di sostituzione

Chi ha già utilizzato la carta cartacea per la stipula di contratti o per altre pratiche amministrative non dovrà procedere a una sostituzione immediata del documento, purché questo sia ancora valido.

L’obbligo riguarda esclusivamente l’utilizzo della carta d’identità come documento di viaggio: per uscire dai confini nazionali sarà infatti necessaria la Carta d’Identità Elettronica.

Un cambiamento che interessa anche gli italiani nel mondo

La novità assume particolare rilievo per gli italiani residenti all’estero, molti dei quali sono ancora in possesso della carta cartacea e, in alcuni casi, devono fare i conti con tempi di attesa significativi per ottenere un appuntamento presso il Consolato.

Per questo motivo resta fondamentale programmare con anticipo il rilascio della CIE, evitando inconvenienti in occasione di futuri viaggi all’interno dell’Unione europea o verso altri Paesi che consentono l’ingresso con la carta d’identità.

Con il progressivo passaggio alla Carta d’Identità Elettronica, l’Italia completa un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei documenti personali, mantenendo però una fase transitoria per garantire continuità nell’accesso ai servizi pubblici e amministrativi.