Cambio al vertice dell’USEF, l’Unione Siciliana Emigrati e Famiglie. Il XV Congresso nazionale dell’associazione, riunito a Catania, ha eletto all’unanimità i nuovi organismi dirigenti, segnando l’avvio di una nuova fase per una delle storiche realtà impegnate nella tutela dei diritti degli emigrati siciliani e delle loro famiglie.

A guidare l’organizzazione sarà Fabio Porta, eletto presidente, mentre l’incarico di segretario generale è stato affidato a Massimo Raso, attuale direttore AUSER Sicilia.

Il Congresso ha così raccolto il testimone lasciato dal presidente uscente Angelo Lauricella e dal segretario generale Salvatore Augello che, dopo aver rassegnato le dimissioni, avevano annunciato la volontà di favorire un percorso di rinnovamento dell’associazione.

L’USEF sarà ora guidata da un nuovo Consiglio Generale e da una nuova Direzione, chiamati a rilanciare l’attività dell’organizzazione in una fase in cui il tema dell’emigrazione italiana continua a occupare un ruolo centrale nel dibattito politico e istituzionale.

A completare la nuova squadra dirigente sarà una presidenza composta da Daniela Di Benedetto, Laura Bisso, Giuseppe Di Natale e Salvatore Arnone.

Faranno invece parte dell’ufficio di segreteria Giuseppe Apprendi, Salvatore Li Castri, Giovanni Vaiola e Viviana Vacante.

Dell’esecutivo entreranno inoltre a far parte, di diritto, il coordinatore del Comitato dei Sindaci Giovanni Ferro e gli ex dirigenti Salvatore Augello, Angelo Lauricella e Salvatore Bonura.

L’elezione di Fabio Porta rappresenta un passaggio significativo anche per il mondo della rappresentanza degli italiani all’estero. Parlamentare eletto nella ripartizione America Meridionale, Porta è da anni impegnato sui temi dell’emigrazione, della cittadinanza, della rappresentanza parlamentare e del rafforzamento dei rapporti tra l’Italia e le comunità italiane nel mondo.

L’USEF, fondata per mantenere vivo il legame tra la Sicilia e i suoi emigrati, continua oggi a rappresentare un punto di riferimento per migliaia di siciliani residenti all’estero, promuovendo iniziative culturali, sociali e istituzionali dedicate alle nuove e alle storiche generazioni dell’emigrazione italiana.