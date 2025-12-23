La magistratura egiziana indaga sullo scontro tra due imbarcazioni turistiche sul Nilo che ha causato la morte di Denise Ruggeri, insegnante 47enne originaria di Cagnano Amiterno.
Come scrive La Repubblica, secondo le prime risultanze della procura locale, il comandante della nave “Royal Beau Rivage” avrebbe compiuto una manovra azzardata nei pressi di Luxor, violando le regole della navigazione e impattando violentemente contro il battello “Opera”.
Alfredo Rocchi, marito della vittima, ha riferito alla console italiana al Cairo, Giulia De Nardis, il sospetto di gravissimi ritardi nei soccorsi dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 20 di sera.
L’impatto ha distrutto quattro cabine del ponte inferiore, ferendo mortalmente la donna che si trovava all’interno.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che la Farnesina segue il caso con la massima attenzione.
Mentre al comandante è stata ritirata la licenza, la comunità abruzzese si stringe attorno alla famiglia, con la sindaca di Cagnano Amiterno, Iside Di Martino, che annuncia il lutto cittadino: “Sentiamo una vicinanza, oltre che istituzionale, anche umana; cercheremo di sapere tempi e modalità del rientro del corpo”.