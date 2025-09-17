Vicino la missione di Mwanza, in Tanzania, hanno perso la vita suor Lilian Gladson Kapongo, superiora generale delle Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù; suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale (quest’ultima originaria di Castellammare di Stabia, entrambe prestavano il loro servizio a Santa Marinella, vicino Roma); suor Damaris Mathelca, consigliera provinciale della Provincia East Africa; suor Stellamaris Muthin; l’autista del mezzo Bonifasi.

Suor Paulina Grisante Mipata è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Le religiose, conclusa la loro missione nel Paese africano, stavano per far rientro in Italia, ma sono rimaste vittime di un incidente con un mezzo pesante, sulla strada verso l’aeroporto di Mwanza.

Lutto nella Diocesi di Porto-Santa Rufina e in particolare nelle comunità dove sono presenti le carmelitane missionarie, a Focene, Fregene, Cerveteri, Santa Marinella, dove la fondatrice, la Beata Maria Crocifissa Curtio, è giunta cento anni fa.