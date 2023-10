“Il nostro obiettivo è sostenere i nostri territori e le imprese, per portare più Italia nel mondo e valorizzare il saper fare italiano”. Così il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, in un messaggio inviato al Festival delle Città, organizzato da Ali, Autonomie locali italiane, a Roma.

Il titolare della Farnesina ha ricordato che “l’export è una componente chiave del nostro Pil: nel 2022 ha superato il 37%. Nei primi sette mesi del 2023 le esportazioni italiane hanno raggiunto i 373 miliardi di euro. Numeri che raccontano la forza straordinaria, il grande dinamismo e la creatività innovativa, del nostro sistema imprenditoriale, formato da oltre 4 milioni di piccole e medie imprese”.

“Stiamo lavorando per favorire la proiezione internazionale degli Enti territoriali italiani. La rete diplomatico-consolare mette in contatto realtà locali italiane e straniere affini, promuovendo iniziative e collaborazioni che apportano vantaggi reciproci sul piano economico e sociale”, ha detto ancora.

“L’obiettivo è valorizzare nel mondo il nostro straordinario patrimonio nazionale, attraverso l’organizzazione di iniziative che mirano a raccontare un’Italia autentica e innovativa. Un territorio, il nostro, caratterizzato da specificità territoriali e paesaggistiche, ricco di patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico, forza trainante per promuovere l’internazionalizzazione delle migliaia di PMI presenti sul territorio nazionale”, ha proseguito Tajani.

Antonio Tajani, ministro degli Esteri foto ANSA/CIRO FUSCO

“Lavoriamo per un turismo sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale, con benefici tangibili anche per le comunità dei piccoli comuni. In questo contesto, abbiamo lanciato il progetto ‘Turismo delle Radici‘, rivolto agli italiani residenti all’estero e agli italo-discendenti, per far scoprire i luoghi di origine degli antenati e ricostruire la propria memoria familiare. Si tratta di uno strumento di promozione culturale innovativo, a vantaggio in particolare dei piccoli borghi, soggetti a grandi fenomeni di emigrazione e spopolamento, ma custodi di un ricco patrimonio culturale e tradizionale che vogliamo rivalutare”, ha concluso il ministro.