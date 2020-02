Successo per la prima edizione di Expo Kuwait-Italy: 5mila visitatori per le 80 aziende italiane partecipanti

Si è concluso lo scorso fine settimana la prima edizione dell’Expo Kuwait-Italy 2020, alla quale hanno partecipato più di 80 aziende italiane rappresentanti le eccellenze nei vari settori alimentare, lusso, abbigliamento e tecnologia. Alcuni numeri di questa prima edizione dell’Expo: 5.000 sono stati i visitatori, composti in buona parte da investitori kuwaitiani; l’85% delle aziende partecipanti ha concluso accordi commerciali.

L’iniziativa si è svolta grazie al patrocinio del Fondo Nazionale del Kuwait, dell’Autorità Nazionale per la Gioventù del Kuwait e dell’Ambasciata d’Italia in Kuwait, ed è stato organizzato dalla Prima Company, rappresentata da Salem Al Sheraian e dal Dott. Alberto Paravia che, insieme all’Avvocato Emanuele Occhipinti, rappresentano la ESMO SRL che co-organizzano e rappresentano la Prima in Italia.

Un grande successo di numeri e partecipazione, tanto che il Fondo Nazionale del Kuwait sta valutando quali possano essere gli investimenti da realizzare direttamente con le aziende italiane. Si ipotizza la delocalizzazione e l’apertura di succursali già per circa 15 aziende partecipanti, attraverso finanziamenti diretti del Kuwait.