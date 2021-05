SPAGNA | Italiani all’estero, riunione del Comites di Barcellona

Hanno partecipato gli undici consiglieri in questo momento eletti, alcuni per via telematica e altri presenzialmente, così come in forma assistile come osservatrice la Console Alessandra di Pippo

Si è tenuta lo scorso mercoledì, presso la sede del Comites di Barcellona la riunione ordinaria convocata dal Presidente Zehentner con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione definitiva verbale integrale seduta precedente, esame richiesta di modifica presentata dai consiglieri di lista Italia.

2) Bilancio preventivo anno 2021

3) Bilancio consuntivo

4) Varie ed eventuali.

Alla stessa hanno partecipato gli undici consiglieri in questo momento eletti, alcuni per via telematica e altri presenzialmente, così come in forma assistile come osservatrice la Console Alessandra di Pippo.

Dopo aver costatato il quorum, la seduta si è aperta con il pronto intervento del consigliere Cusin che ha fatto notare al Presidente che ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge istitutiva dei Comites, la mozione di sfiducia presentata in data 30/05/2020 deve essere discussa e posta ai voti come primo punto della riunione, vista la ovvia rilevanza che tratta il tema.

Nonostante ulteriore richiesta esplicita del Consigliere Cusin, il Presidente Zehentner si è negato di modificare l’ordine rifiutando di trattare l’argomento in apertura di seduta e passando direttamente al punto 1.

È così messa ai voti la bocciatura della richiesta di modifica definitiva del verbale integrale dell’ultima seduta precedente, svoltasi il 29 gennaio 2020, ben più di un anno e tre mesi orsono, che viene approvata per maggioranza dai consiglieri di Lista Azzurra. Ciò nonostante, i consiglieri di Lista Italia fanno notare che a oggi, 19 di maggio 2021, il verbale integrale della precedente seduta in oggetto non è ancora stato visionato e condiviso con tutti i consiglieri e che non fecero nessuna richiesta di modifica, sebbene richiesero di allegare agli atti i loro interventi.

Di fatto, l’articolo 15 del Regolamento interno del Comites prevede tra l’altro che: “Tutte le riunioni del Comitato e delle Commissioni devono essere verbalizzate”. Le bozze dei verbali dovranno essere rimesse, entro trenta giorni, all’indirizzo mail dei membri del Comitato, dell’ufficio Consolare, redatti e firmati dal verbalista… I membri del comitato che desiderano riportare a verbale i loro interventi in forma letterale dovranno presentarli in forma scritta al Segretario. I verbali del Comitato vengono consegnati nel periodo di tempo più breve possibile e comunque prima della riunione successiva.

Dopodiché, furono discussi i punti 2) e 3) dell’ordine del giorno che furono approvati per maggioranza dai consiglieri di Lista Azzurra, mentre contestati dai consiglieri di lista Italia per ovvia presentazione fuori termine e perché sono stati rilevati punti non chiari che non sono stati delucidati in riunione dal Presidente.

Finalmente, diversi consiglieri di Lista Azzurra, abbandonarono la riunione di forma repentina, lasciando così il Comitato senza quorum deliberativo, e permettendo al Presidente dare per conclusa la riunione prima di entrare nel merito della mozione di sfiducia e del punto quarto: varie ed eventuali.