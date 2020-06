SPAGNA | Comites Barcellona, niente numero legale: riunione annullata

Ieri pomeriggio alle ore 15.00 si è tenuta la riunione del Com.It.Es del Consolato Generale di Barcellona. La riunione era stata sollecitata da 4 Consiglieri di minoranza della Lista Italia per poter richiedere la sfiducia del Presidente Alessandro Zehentner, rappresentante della Lista Azzurra, lista di maggioranza. Alla riunione di sono presentati 3 dei quattro firmatari, il quarto firmatario non si è collegato via Skype pur a fronte di svariati minuti di attesa. Nessun consigliere di maggioranza si è presentato alla convocazione, assenza regolarmente comunicata al Presidente.

Constatata la mancanza del numero legale la riunione non si è pertanto tenuta, così come da regolamento e legislazione vigente.

Il Comites di Barcellona continua nel frattempo il suo incessante lavoro di coordinamento con gli Enti e Associazioni presenti nel Distretto Consolare, la collaborazione con i Patronati è incessante (sia su Barcellona che a Valencia, Mallorca, Alicante) e lo stesso avviene con le differenti associazioni legate al mondo femminile, alle attività professionali, al volontariato ed alle collettività di provenienza extra europea.

A breve si terranno due convegni organizzati aperti al pubblico, il primo relativo alla “fiscalità in Spagna” ed il secondo inerente alle “questioni ereditarie in Spagna ed in Cataluña”.

I due convegni erano previsti per fine primavera ma le note questioni legate al Covid19 ne hanno ritardato, ovviamente, lo svolgimento.

Posso preannunciare che nella prossima riunione (legata anche alla presentazione del Bilancio Preventivo 2021 dove manterremo la promessa di chiedere un contributo annuale di UN EURO figurativo rinunciando di fatto alla totalità del finanziamento statale) illustrerò il grande risultato raggiunto dal Comites di Barcellona durante la stesura dell’Art. 13 del DL Cura Italia dello scorso 17 marzo 2020.

A seguito della intensissima attività portata avanti dal Com.It.Es di Barcellona a favore del riconoscimento dei titoli professionali posseduti dai connazionali italo-venezuelani e grazie anche alla collaborazione ottenuta dalle forze di Minoranza e di Maggioranza in Italia (in primis il Senatore Fazzolari di FdI e la Deputata Quartapelle del PD) siamo riusciti a far ottenere a molti medici (ed infermieri) italo-venezuelani la possibilità di lavorare in Italia supportando così il paese nei duri momenti della passata crisi epidemica.

Questo grande risultato del Com.It.Es di Barcellona è stato raggiunto anche alla grande collaborazione ottenuta da parte dell’Università La Sapienza di Roma, dalla Universidad de Barcelona UB, dal Ministero della Salute in Italia, dall’UHNCR di Roma, dal Collegio dei Medici di Barcellona, dalla Associazione dei Medici Venezuelani in Spagna e da parte del coordinamento delle Associazioni Italo-Venezuelane in Italia a partire dalla Onlus Piccola Venezia.

Sempre durante la prossima riunione del Com.It.Es si parlerà anche della prossima prima presentazione del “Presepe della Comunità Italiana” a Barcellona, presentazione che avverrà nel periodo natalizio in una spazio pubblico e di alta affluenza turistica.

Tale presentazione avverrà di concerto ad una nota associazione catalana operante all’interno di spazi gestiti dal Comune di Barcellona.

Abbiamo perso qualche minuto per una mozione di sfiducia presentata da qualche Consigliere di minoranza, è un peccato.

Anche quei pochi minuti persi ci avrebbero permesso una maggiore intensità nell’aiutare qualche connazionale tra i circa 4000 che ogni anno sollecitano il nostro appoggio e supporto per loro problemi individuali considerati da tutti noi non meno importanti di tutte le attività pubbliche portate avanti in parallelo.

Alessandro Zehentner

Presidente del Com.It.Es di Barcellona