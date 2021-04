Scommettere sullo sport con i migliori siti di scommesse: suggerimenti e trucchi

Ovviamente non vincerai sempre. Questo è il motivo per cui considerare l'aspetto dell'intrattenimento è fondamentale

Ci sono due obiettivi popolari quando si tratta di scommesse sportive. Gli scommettitori ovviamente vogliono realizzare un profitto, ma vogliono anche essere intrattenuti nel processo. Funzionano insieme, perché intrattenimento a parte, ti divertirai se vincerai. Che ti piaccia un determinato sport o le squadre / i giocatori ad esso associati, sorriderai alla fine della serata mentre guardi una scommessa vincente portare a casa dei grossi guadagni.

Ovviamente non vincerai sempre. Questo è il motivo per cui considerare l’aspetto dell’intrattenimento è fondamentale. Ciò a volte significa non scommettere su generi a cui normalmente non presti attenzione o per cui non ti entusiasmerai. Questa non è una scienza esatta e, in realtà, è solo l’inizio per formulare la tua strategia personale (vincente) per le scommesse sportive. Il punto è che vuoi vincere e vuoi divertirti, idealmente entrambi allo stesso tempo.

Per fare in modo che ciò accada, esamineremo diverse strategie e suggerimenti di base per le scommesse sportive che dovrebbero rendere il processo un po ‘più semplice per lo scommettitore sportivo occasionale.

Profitti e gestione del denaro

Entrando subito nel vivo, è certamente importante essere realistico con te stesso e decidere se le scommesse sportive sono puramente per divertimento, puramente per profitto o se pensi di poter gestire entrambi.

Rendere le scommesse sportive sia divertenti che redditizie può essere difficile, ma è più gratificante quando puoi scommettere in questo modo. Indipendentemente da ciò, il vero motivo per cui vuoi decidere è che puoi valutare quanti soldi scommetterai su base regolare e quanto seriamente prenderai l’intero processo. Le probabilità sono che se stai leggendo questo articolo in questo momento, ti interessa vincere, quindi procederemo come se il profitto avesse la precedenza sull’intrattenimento.

Il primo passo che dovresti seguire come scommettitore sportivo che cerca di realizzare un profitto è sapere con quanti soldi devi lavorare. Qualunque sia la quantità di denaro con cui decidi di scommettere essa dovrebbe coincidere con una somma di denaro che sei disposto a (e puoi permetterti di) rischiare nel corso di una determinata settimana, mese o anno.

Puoi persino scendere fino a limitare la tua spesa giornaliera, così come la quantità di denaro che metti su una scommessa. Una buona regola pratica è non mettere mai più del 10% del tuo bankroll assegnato in un dato momento.

Scommetti su ciò che conosci meglio

Prima di piazzare una singola scommessa, sarà estremamente importante conoscere lo sport su cui stai scommettendo. Dovresti conoscere il fronte e il retro dello sport, che si tratti dei giocatori, di come si gioca, degli abbinamenti, delle tendenze: l’elenco potrebbe continuare. Chiunque può vincere una scommessa con una fortuna cieca, ma per vincere in modo coerente e sostenere il successo, devi sapere cosa stai facendo come appassionato di sport e come scommettitore.

Forse ti consideri un guru dello sport e conosci molto su diversi sport. Potrebbe essere vero, ma ci sono molte sfumature e cambiamenti durante la stagione di ogni sport. Fare delle pause per scommettere su uno sport e poi passare ad un altro sport può creare una confusione inutile con il modo in cui scommetti.

Scegli il giusto sito

Prima che tu possa piazzare scommesse, dovrai trovare un posto dove scommettere. Hai il tuo bankroll, sai come vuoi scommettere e su quale sport stai scommettendo, ma non hai ancora deciso il tuo sito di scommesse sportive. Questo è probabilmente il punto più importante, perché potrai decidere se scommettere su un sito italiano, oppure se tentare la sorte con i siti di scommesse stranieri. Entrambi possiedono dei Pro e dei Contro, ma la scelta finale spetterà sempre e comunque a te.

Leggi le recensioni dei migliori bookmaker Inglesi qui, vai ai forum di gioco d’azzardo o prova tu stesso con piccole somme di denaro. Non metteresti ciecamente i tuoi soldi in una banca di cui non ti fidi, quindi non fare lo stesso con i tuoi soldi quando prevedi di scommettere su un sito. I migliori siti di scommesse possiedono un equilibrio tra bonus, varietà di sport offerti, assistenza clienti ottimale e tanto altro ancora.

Conclusioni: la migliore strategia è… non avere una strategia!

Probabilmente potremmo continuare a parlare di consigli sulle scommesse sportive da considerare, ma una delle strategie più importanti è non avere affatto una strategia. Vincere o perdere, a volte la cosa migliore che puoi fare quando scommetti sugli sport è semplicemente prenderti una pausa. Infatti le scommesse sportive potrebbero causarti una forte dipendenza dal gioco che può causare danni incredibili a te e a chi ti sta intorno, per questo motivo cerca sempre di giocare responsabilmente e metti sempre il divertimento al primo posto, e la bramosità di denaro al secondo posto.