Blitz dei carabinieri della stazione Madonna del Riposo che, coordinati dalla procura di Roma, hanno arrestato tre cittadini romani – un 38enne, sua madre 63enne e la sua fidanzata 20enne -, per detenzione e spaccio di droga.

La scorsa serata, ad esito di un mirato servizio d’osservazione, i militari hanno notato l’uomo mentre cedeva alcune dosi di cocaina ad un 35enne romano nei pressi della fermata della metropolitana ‘Battistini’ e lo hanno fermato trovando nelle sue tasche 2 grammi di cocaina e 160 euro.

I carabinieri hanno poi deciso di eseguire una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, un’unita’ immobiliare indipendente, in via Lumbriasco, dove si trovavano le due donne, che vivono con lui e dove sono state trovate 22 confezioni, contenenti complessivamente circa 10 chili di cocaina, oltre a materiale per tagliare e confezionare la droga.

Da una piu’ precisa e approfondita perquisizione dell’abitazione, anche con il supporto delle unita’ cinofile, i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato, una pressa per stampo in metallo, un frullatore e un colino intriso di sostanza stupefacente, 20 piastre in acciaio riproducenti diversi loghi per marchiare i panetti, attraverso l’utilizzo di fogli A4, 35 camere d’aria, 32 buste trasparenti con chiusura ermetica per sottovuoto, 10 rotoli di nastro adesivo e 2 rotoli in cellophane.

Sequestrato quanto rinvenuto, i militari hanno trasferito l’uomo nel carcere di Regina Coeli e le donne nel carcere di Rebibbia.

Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto per tutti e tre e disposto per madre e figlio la custodia cautelare in carcere mentre per la ragazza la liberta’ in attesa del processo.