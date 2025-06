È tempo dell’acconto per l’Imu e la Tari e molti italiani pensionati residenti all’estero proprietari di immobili in Italia si chiedono se hanno diritto alla riduzione delle tasse previste dalla legge italiana.

In particolare sono state segnalate nel tempo dai nostri connazionali interpretazioni restrittive da parte di alcuni comuni che si sono rifiutati – secondo noi sbagliando, e qui di seguito spieghiamo il perché – di riconoscere la riduzione Imu-Tari ai titolari di solo pro-rata italiano ancorchè in convenzione internazionale.

Come è oramai noto, in considerazione del fatto che la Commissione UE aveva avviato contro l’Italia una procedura di infrazione, conclusa il 30 ottobre 2020, sottolineando il trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani in materia di imposte immobiliari, il regime agevolativo previsto per l’IMU, la TASI e la TARI dall’art. 9-bis, del D. L. n. 47 del 2014, era stato eliminato dall’art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio per il 2021 che così recita: : “A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

Tale legge ha praticamente abolito la norma che prevedeva l’esenzione a favore dei pensionati italiani iscritti all’Aire e titolari di una pensione estera ed ha introdotto invece una riduzione del 50% dell’IMU e di due terzi della TARI a favore dei pensionati – non necessariamente iscritti all’Aire e a prescindere dalla nazionalità – titolari di pensione (pro-rata) in regime internazionale con l’Italia residenti all’estero.

Il problema è ora quello di capire se anche il solo pro-rata italiano possa essere considerato pensione in regime internazionale che rientra nel campo di applicazione della nuova norma anche se non si è ancora titolari di pro-rata estero.

Secondo noi la risposta deve essere affermativa perché il pro-rata italiano, come peraltro ci spiega il MEF nella Risoluzione n.5/DF, è anch’esso una pensione in regime di convenzione internazionale, cioè maturata tramite la totalizzazione dei contributi versati in Italia con quelli versati all’estero in un Paese convenzionato, europeo ed extraeuropeo.

Giova infatti sottolineare che la locuzione “in convenzione con l’Italia” è stata adottata dal legislatore non per limitare il riconoscimento delle agevolazioni alla titolarità della sola pensione estera in convenzione, bensì per impedire che un pensionato residente per esempio in Svizzera proprietario di immobile in Italia e titolare di pensione in convenzione internazionale tra Svizzera e Germania potesse ottenere le agevolazioni. Quindi la locuzione “in convenzione con l’Italia” restringe la concessione delle agevolazioni ai soli titolari di pensione maturata con la totalizzazione dei contributi versati nel Paese di emigrazione con quelli versati in Italia e cioè soprattutto alla fattispecie dei lavoratori italiani emigrati.

Sulla base di quanto sin qui delineato, quindi, – e spiegati sopra i motivi per cui il legislatore ha dovuto utilizzare la locuzione “con l’Italia” – si può affermare che nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni estere in regime europeo sia quelle estere in regime di convenzione bilaterale sia le pensioni italiane (prorata) maturate in regime di totalizzazione, anche se i titolari di solo pro-rata italiano non hanno ancora maturato il diritto al pro-rata estero a causa della diversità dell’età pensionabile (ritardata) nel Paese estero.

Escluse dal perimetro applicativo della disposizione sono le pensioni maturate esclusivamente, e cioè senza il ricorso alla totalizzazione, in uno Stato estero o in Italia. Ovviamente chiediamo ai nostri connazionali di segnalarci ogni eventuale interpretazione da parte dei comuni non conforme al dettato della norma.

*deputato Pd eletto all’estero