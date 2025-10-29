La Repubblica dello Yemen osserva con «grande interesse» i recenti sviluppi diplomatici in Medio Oriente e auspica un piano di pace solido e rapido che possa rilanciare l’intera regione. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri yemenita Mustapha Noman, presente a Napoli nei giorni scorsi per i “Dialoghi Mediterranei”, evento internazionale organizzato dalla Farnesina in collaborazione con l’ISPI.

Interrogato sul coinvolgimento del mondo arabo nelle trattative per la pace a Gaza, il viceministro ha risposto: «Accogliamo con favore e attenzione l’iniziativa del presidente degli Stati Uniti. Crediamo che gli sforzi per il cessate il fuoco e il mantenimento della pace in Palestina rappresentino un’opportunità di sviluppo e dialogo per il mondo arabo».

Sull’Italia, Noman ha osservato: «L’Italia mantiene da sempre solidi rapporti di amicizia con i Paesi arabi ed è guardata con rispetto. Non posso dire con precisione quale sarà il suo ruolo in questa fase iniziale della costruzione della pace, ma sicuramente sarà importante nella fase della ricostruzione di Gaza, nell’erogazione di aiuti umanitari, nel promuovere sviluppo e dialogo».

Questo commento giunge nel contesto del programma promosso dall’Italia, in collaborazione con partner regionali, volto a rafforzare i legami con le comunità arabe e a valorizzare il ruolo dell’Italia nel processo di pace e rinascita dell’area mediorientale.