RAI ITALIA | Irene Grandi ospite a L’Italia con Voi

Nuovo appuntamento domani su Rai Italia con “L’Italia con voi”: conduce Monica Marangoni, con Stefano Palatresi al pianoforte. La cantante Irene Grandi e il cantautore Lorenzo Andreaggi sono i primi ospiti di Monica Marangoni e si esibiscono dal vivo per noi con alcuni brani dell’album “Italia – America e ritorno”.

Dopo la piccola lezione d’italiano con la giovane linguista Giulia Addazi, la nostra Maria Carfora, accompagnata dal maestro Stefano Palatresi al pianoforte, interpreta l’indimenticabile “Tu vuò fa l’americano” del mitico Renato Carosone.

Poi, la giovane scrittrice Alice Urciuolo ci parla di un mondo giovanile per nulla sereno, tema trattato nel suo primo romanzo, in corsa per il Premio Strega. Quindi, Bruno Romi, terza generazione italo-brasiliana e segretario del Comites di San Paolo, ci aggiorna su come la nostra comunità in Brasile sta affrontando la terribile seconda ondata di Covid-19.

Dopo le news di servizio per i nostri connazionali all’estero, l’ultimo appuntamento con il Paradiso di Dante Alighieri, curato dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory. Le Storie dal Mondo ci portano a Brisbane, per conoscere l’avvocato Fabio Orlando, attivo membro del Comites in Australia. Negli Emirati Arabi Uniti incontriamo Marco Caribotti, un ex pilota professionista di motocross che ora gestisce un canale YouTube per appassionati del settore.

NEW YORK/TORONTO Giovedì 13 maggio h17.00 LOS ANGELES Giovedì 13 maggio h14.00 BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Giovedì 13 maggio h18.00 SYDNEY Giovedì 13 maggio h16.45 PECHINO/PERTH Giovedì 13 maggio h14.45 JOHANNESBURG Giovedì 13 maggio h17.30