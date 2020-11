POSSIBILE? | La pillola che fa perdere peso e aumenta le perfomance senza allenarsi

È In fase sperimentale, ma potrebbe diventare a breve una molecola utilizzabile, in numerose terapie. Si chiama Sarm SR 9009 ed è la molecola creata per favorire la perdita di grasso e aumentare la resistenza e la performance muscolare.

“La SR 9009 appartiene, come altre molecole, alla classe dei SARM, ossia i modulatori selettivi dei recettori per gli androgeni, un nuovo gruppo di molecole che ha la finalità di agire sui recettori androgenici degli organi del nostro corpo in maniera selettiva, impedendo quindi l’insorgere di effetti collaterali legati alla stimolazione di recettori identici situati in altri organi. Per fare un esempio l’uso del testosterone che oltre a stimolare la crescita muscolare stimola anche la crescita della ghiandola prostatica”, dice il dottor Andrea Militello, urologo andrologo nelle città di Roma e Milano.

SR 9009 è una modulatore agonista dei recettori Rev-erb i quali, una volta attivati, sono in grado di migliorare e accelerare il metabolismo, grazie all’aumento del numero di mitocondri nei nostri muscoli, e quindi favorendo la loro produzione di energia energia.

“Si è visto addirittura – continua l’andrologo Dr. Andrea Militello – che il suo utilizzo aumenta il metabolismo del 5%, simulando un allenamento giornaliero sul tapis roulant anche non effettuando nessun tipo di attività fisica. Sarebbe quindi una molecola molto indicata nel paziente che deve perdere peso, ma che non è in grado di svolgere attività fisica. Chiaramente dovrà essere controllato il suo utilizzo in ambiente sportivo, dove già da tempo la molecola ha preso piede”, conclude il Dr. Militello.

Il SR 9009 è attualmente in fase II della sperimentazione, e il raggiungimento della fase IV ne permetterebbe l’introduzione sul mercato.