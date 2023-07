Porta (Italia-Brasile): “Gruppo folcloristico italo brasiliano “Stella Bianca” alla Festa de’ Noantri a Roma”

“Il Gruppo folcloristico “Stella Bianca”, costituito da italo-brasiliani con sede a Jarinu (San Paolo del Brasile), sarà a Roma il 25 luglio prossimo e, dopo una tournée europea e l’incontro in Parlamento, si esibirà nell’ambito della tradizionale “Festa de’ Noantri”, che si tiene annualmente a Roma, nel quartiere di Trastevere. L’esibizione di un gruppo che all’estero esegue canzoni e musiche della cultura popolare italiana è di particolare rilevanza e sta a testimoniare l’importanza delle nostre tradizioni di cui è chiara espressione la “Festa de’ Noantri”. Il Gruppo “Stella Bianca” è diventato un punto di riferimento in Sud America e conta, dalla sua fondazione, nel 1994, più di 2400 spettacoli folcloristico-musicali. Il fatto che sia presente alla Festa tanto amata dai romani, quella “de’ Noantri”, è significativo del fatto che si vuole porre attenzione al valore della tradizione culturale italiana e mostrare anche qui, nella Capitale, l’importanza che tale tradizione ha nel mondo. In tal senso, voglio esprimere un ringraziamento sentito all’Assessore alla Cultura del I Municipio di Roma, Giulia Ghia, e al Direttore della “Festa de Noantri”, Francesco Fiorini, per la sensibilità mostrata sul tema permettendo che realtà artistiche di origine italiana che lavorano all’estero incontrassero quelle impegnate sul territorio romano”. Lo ha dichiarato l’on. Fabio Porta, Presidente dell’Associazione di Amicizia Italia-Brasile.