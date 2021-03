PD | Marcucci cede, “ma metodo sbagliato”. Malpezzi eletta capogruppo in Senato [VIDEO]

L’ormai ex presidente dei senatori Pd: "Da domani farò il senatore come ho sempre fatto, con grande liberta' e lealta'. Sassolini assolutamente no, ma portero' avanti le mie battaglie all'interno del Pd”

Alla fine Andrea Marcucci ha ceduto. La senatrice Simona Malpezzi è stata eletta all’unanimità, per alzata di mano, presidente delle senatrici e dei senatori del Pd. Eletto, sempre all’unanimità per alzata di mano, anche il nuovo ufficio di presidenza: Alan Ferrari, vicepresidente vicario; Caterina Biti, vicepresidente; Franco Mirabelli, vicepresidente; Stefano Collina, tesoriere; Vincenzo D’Arienzo, segretario; Monica Cirinnà, segretario. Invitata permanente: Anna Rossomando, vicepresidente del Senato. Invitato: Andrea Marcucci, per transizione quale presidente uscente.

Marcucci dunque cede il passo, anche se – dichiara – “non mi è piaciuto il metodo”.

“La questione di genere non si risolve dicendo che il partito rimane in mano agli uomini, il governo ha tutti ministri uomini e quindi alle donne si danno i gruppi parlamentari. Non è un modo corretto di approccio alla parità di genere. Credo – dice intervistato dal Corriere della Sera – che si debba essere coerenti, conseguenti e uniformi su tutti i fronti. Detto questo, c’è il valore simbolico di alcuni gesti, perciò ho fatto un passo indietro”.

“Non ho subìto diktat da parte di nessuno – spiega – perché ritengo che l’autonomia sia sacra, perciò abbiamo lavorato all’interno del gruppo su una candidatura che fosse espressione delle sensibilità più rappresentate tra i senatori e abbiamo scelto un nome autorevole, che non fosse dettato dall’esterno, come quello di Simona Malpezzi”.

“Da domani faro’ il senatore come ho sempre fatto, con grande liberta’ e lealta’. Sassolini assolutamente no, ma portero’ avanti le mie battaglie all’interno del Pd, senza fare sconti a nessuno come ho sempre fatto. Mi impegnero’ molto di piu’ in termini politici per rafforzare le istanze liberal-democratiche e riformiste, attivita’ che necessariamente ho dovuto moderare avendo un ruolo nel quale rappresentavo tutti”.

IL TWEET DI LETTA

“Simona Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei senatori Pd. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le senatrici e i senatori del Pdnetwork. Al lavoro al servizio dell’Italia”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.