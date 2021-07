Niente Green Pass per i vaccinati AIRE in Italia, Ungaro (Iv): “Governo intervenga”

“Per i cittadini AIRE il Green Pass è ancora più vitale data l'importanza per loro dei benefici in termini di mobilità internazionale”

“Chi si vaccina in Italia ha diritto al Green Pass. Negli scorsi mesi abbiamo combattuto una battaglia difficilissima per far sì che tutti i cittadini Aire momentaneamente in Italia potessero ricevere il vaccino, una battaglia di giustizia. Una battaglia per la tutela della salute di tutti”. Lo dichiara in una nota l’On. Massimo Ungaro, deputato di Italia Viva eletto in circoscrizione Estero-Europa.

“In questi giorni ho iniziato a ricevere molte mail da parte di cittadini Aire vaccinati in Italia, che, non essendo in possesso della tessera sanitaria, non possono ricevere il Green Pass con tutti i limiti odierni e futuri che questo comporta. Una falla del nostro sistema informatico che fa si che non siano riconosciuti ad alcuni cittadini italiani i propri diritti.

Chiedo al Governo di attivarsi per giungere a una soluzione immediata, rimediando a questa mancanza così da garantire a tutti coloro che si sono vaccinati in Italia, AIRE o non AIRE, di accedere al Green Pass. Per i cittadini AIRE – conclude Ungaro – il Green Pass è ancora più vitale data l’importanza per loro dei benefici in termini di mobilità internazionale”.