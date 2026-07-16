“Nel dibattito sulla riforma della Circoscrizione Estero è legittimo esprimere opinioni e avanzare critiche, ma è indispensabile farlo partendo da fatti corretti. Quando si attribuiscono responsabilità politiche a parlamentari che non hanno sottoscritto un emendamento, si finisce per alimentare una polemica basata su presupposti errati”.

Lo dichiara Vincenzo Odoguardi, vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE), intervenendo in merito alle dichiarazioni diffuse nelle ultime ore sulla proposta di modifica della legge elettorale relativa alla Circoscrizione Estero. “Dichiarazioni da parte di chi, evidentemente, non conosce i fatti né ha voglia di verificarli”, sottolinea Odoguardi.

“È doveroso precisare – prosegue – che l’onorevole Franco Tirelli non ha firmato l’emendamento riguardante la rimodulazione della Circoscrizione Estero. Si tratta di un dato oggettivo e facilmente verificabile. Per questo motivo sorprende che qualcuno continui a coinvolgerlo in una polemica che non lo riguarda, attribuendogli una scelta che semplicemente non ha compiuto.

Non solo: come MAIE avremmo voluto mantenere la quattro ripartizioni estere, così com’è stato finora, mantenendo quindi anche quella del Nord e Centro America, a cui ci sentiamo molto legati per ovvie ragioni. Purtroppo, per logiche parlamentari non è stato possibile.

Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE

Nel confronto politico si possono avere visioni differenti sul futuro della rappresentanza degli italiani nel mondo, ma il dibattito deve fondarsi sulla verità dei fatti e non su ricostruzioni inesatte. La credibilità delle istituzioni e di chi rappresenta le nostre comunità passa anche attraverso il rispetto dell’accuratezza delle informazioni”.

Odoguardi ribadisce quindi la posizione del MAIE: “Gli italiani nel mondo meritano un dibattito serio, trasparente e rispettoso della verità. Alimentare accuse basate su informazioni non corrispondenti alla realtà non aiuta a risolvere i problemi delle nostre comunità né contribuisce a migliorare il rapporto tra i cittadini e le istituzioni”, conclude il vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero.