Andrea Doria, a 70 anni dal naufragio Genova ricorda il transatlantico simbolo dell’emigrazione italiana

Settant’anni dopo il naufragio dell’Andrea Doria, il transatlantico che rappresentò il simbolo della rinascita italiana nel secondo dopoguerra e della grande emigrazione verso il Nord America, Genova rende omaggio a una delle pagine più significative della storia del Paese con un ricco programma di iniziative culturali e commemorative.

Dal 17 al 26 luglio 2026, il Galata Museo del Mare e il MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana ospiteranno una rassegna di incontri, spettacoli teatrali, visite guidate e momenti di riflessione dedicati non solo alla tragedia del 1956, ma anche al significato che l’Andrea Doria continua ad avere nella memoria collettiva degli italiani, soprattutto di quelli emigrati oltre oceano.

Il naufragio che segnò la storia dell’emigrazione italiana

La notte tra il 25 e il 26 luglio 1956, al largo dell’isola di Nantucket, negli Stati Uniti, l’Andrea Doria entrò in collisione con il mercantile svedese Stockholm.

Il bilancio fu drammatico: 51 persone persero la vita, mentre oltre 1.600 passeggeri e membri dell’equipaggio furono salvati grazie a una delle più grandi operazioni di soccorso della storia della navigazione civile.

Ma l’Andrea Doria era molto più di una nave.

Varata nel 1951 ed entrata in servizio due anni più tardi, rappresentava il fiore all’occhiello della marina mercantile italiana. Elegante, moderna e dotata delle tecnologie più avanzate dell’epoca, collegava regolarmente Genova e New York, trasportando turisti, uomini d’affari e soprattutto migliaia di italiani che lasciavano il proprio Paese alla ricerca di un futuro migliore nelle Americhe.

Per milioni di famiglie italiane, quel transatlantico fu il ponte tra la terra d’origine e una nuova vita.

Il programma delle celebrazioni

Le commemorazioni prenderanno il via il 17 luglio presso il MEI con l’incontro dal titolo “Speranze. Dall’Andrea Doria alla Summer Love. Migrazioni di ieri, migrazioni di oggi”.

L’appuntamento offrirà un’occasione per riflettere sui fenomeni migratori del passato e del presente, partendo proprio dalla storia del celebre transatlantico.

Interverranno, tra gli altri, il direttore del MEI Pierangelo Campodonico, il giornalista Fabio Pozzo, autore del volume Assolvete l’Andrea Doria, e il presidente del Museo dell’Emigrazione Italiana Paolo Masini.

Una notte dedicata alla memoria

Tra gli eventi più attesi figura “Notte di Mare e Memorie”, in programma il 24 luglio al Galata Museo del Mare.

I partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata serale negli spazi museali dedicati all’Andrea Doria, dove documenti originali, reperti storici, fotografie e testimonianze ricostruiscono la vita a bordo e le drammatiche ore che precedettero il naufragio.

Il 25 luglio lo spettacolo “La Valigia dei Ricordi”

Il momento più significativo delle celebrazioni sarà il 25 luglio, nel settantesimo anniversario della collisione.

Al Galata andrà in scena lo spettacolo teatrale immersivo “La Valigia dei Ricordi 1956-2026”, un viaggio emozionale attraverso fotografie, documenti originali, testimonianze e racconti ispirati alle vicende dei passeggeri dell’epoca.

Particolarmente toccante sarà la lettura pubblica di una lettera autentica scritta pochi giorni dopo il naufragio, capace di restituire il dolore, la speranza e il coraggio di chi visse quella tragedia.

Le iniziative si concluderanno il 26 luglio, esattamente settant’anni dopo l’affondamento del transatlantico, con ulteriori visite guidate e momenti commemorativi.

L’Andrea Doria, simbolo della grande emigrazione italiana

Per il quotidiano ItaliaChiamaItalia, che da quasi vent’anni racconta le storie degli italiani nel mondo, la memoria dell’Andrea Doria assume un significato particolare.

Quel transatlantico rappresenta infatti una delle immagini più potenti della grande emigrazione italiana del Novecento. Migliaia di uomini e donne salirono a bordo diretti soprattutto negli Stati Uniti e in Canada, lasciandosi alle spalle famiglie, affetti e certezze per inseguire un futuro migliore.

L’Andrea Doria incarnava il sogno di riscatto di un Paese che stava rinascendo dopo la guerra e di milioni di emigranti pronti a costruire una nuova vita oltreoceano.

Un patrimonio di memoria da trasmettere

L’obiettivo della rassegna organizzata a Genova non è soltanto ricordare una delle più grandi tragedie della navigazione civile del Novecento, ma anche riflettere sul valore universale del viaggio, dell’emigrazione e della speranza.

Perché, ancora oggi, l’Andrea Doria continua a rappresentare molto più di un relitto adagiato sui fondali dell’Atlantico: è il simbolo della storia dell’emigrazione italiana, del coraggio di intere generazioni e del profondo legame che unisce ancora oggi l’Italia ai milioni di connazionali che vivono nel mondo.

A settant’anni da quel tragico naufragio, Genova restituisce così voce e memoria a una nave che continua a occupare un posto speciale nella storia dell’Italia e della sua diaspora.