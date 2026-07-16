L’Italia si prepara a vivere i giorni più caldi dell’estate 2026. Un intenso anticiclone africano sta infatti dominando il Mediterraneo centro-occidentale, portando con sé masse d’aria rovente che nei prossimi giorni faranno impennare le temperature, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il picco dell’ondata di calore è atteso tra venerdì e sabato, quando in diverse aree interne del Centro-Sud i termometri potranno superare i 40 gradi, con punte che in Sicilia e Sardegna potrebbero raggiungere addirittura i 43-44 gradi.

Caldo intenso al Centro-Sud, temporali al Nord

Mentre gran parte della Penisola sarà interessata da cieli sereni e sole predominante, la situazione sarà diversa al Nord.

Sulle regioni settentrionali, in particolare lungo l’arco alpino, sono infatti previsti acquazzoni e temporali, che localmente potranno estendersi anche alle pianure, soprattutto tra la notte di giovedì e la giornata di venerdì.

Al Centro il tempo resterà stabile e soleggiato su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, mentre al Sud e sulle Isole il caldo sarà accompagnato da cieli sereni per l’intera giornata.

Weekend: primi segnali di cambiamento

Una prima attenuazione dell’ondata di calore potrebbe arrivare già nel fine settimana.

Una saccatura depressionaria proveniente dall’Europa centrale porterà infatti aria più fresca verso il Nord Italia, determinando un lieve calo delle temperature tra sabato e domenica e favorendo una maggiore instabilità atmosferica.

Il cambiamento interesserà inizialmente le regioni settentrionali, mentre il Centro-Sud continuerà a fare i conti con temperature elevate.

La prossima settimana arriva una rinfrescata

Le prospettive meteo diventano più favorevoli all’inizio della prossima settimana.

Secondo gli esperti, correnti settentrionali dovrebbero riuscire a scalzare almeno in parte l’anticiclone africano, riportando le temperature su valori più vicini alle medie stagionali anche nel resto della Penisola.

L’Italia potrebbe inoltre trovarsi ai margini dell’alta pressione, favorendo un aumento dell’instabilità soprattutto nelle aree interne e montuose.

Le previsioni per oggi e domani

Per la giornata di oggi il sole dominerà su gran parte del Paese.

Nord: prevalenza di tempo stabile, con qualche rovescio sulle Alpi nord-orientali e peggioramento nella notte a partire dal Nord-Ovest.

prevalenza di tempo stabile, con qualche rovescio sulle Alpi nord-orientali e peggioramento nella notte a partire dal Nord-Ovest. Centro: cielo sereno e temperature elevate per tutta la giornata.

cielo sereno e temperature elevate per tutta la giornata. Sud e Isole: sole e caldo intenso senza precipitazioni.

Domani lo scenario resterà sostanzialmente invariato: temporali confinati alle zone alpine, mentre sul resto d’Italia continueranno a prevalere condizioni di stabilità atmosferica e temperature molto elevate, soprattutto nelle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori.

Gli esperti raccomandano particolare attenzione nelle ore più calde della giornata, evitando l’esposizione prolungata al sole, mantenendosi ben idratati e prestando cura soprattutto ad anziani, bambini e persone fragili, maggiormente esposte ai rischi legati alle alte temperature.