Il Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) continua a rafforzare la propria presenza a Panamá con la nomina di due nuovi responsabili chiamati a consolidare l’attività del movimento a sostegno della comunità italiana residente nel Paese.

Le nomine sono state approvate su proposta del coordinatore del MAIE Panamá, Alberto Floriani, e confermate dal vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi, nell’ambito del percorso di crescita organizzativa che il movimento sta portando avanti in America Centrale.

L’obiettivo è quello di rendere il MAIE sempre più presente sul territorio, rafforzando la rappresentanza degli italiani all’estero e favorendo un dialogo costante con le istituzioni italiane.

Salvatore Giacomo Ambrosino coordinatore della Città di Panamá

Il nuovo incarico di Coordinatore della Città di Panamá è stato affidato all’ingegnere Salvatore Giacomo Ambrosino.

Professionista con oltre venticinque anni di esperienza nel settore dell’ingegneria dei sistemi, Ambrosino affianca alla propria attività professionale un consolidato impegno nella rappresentanza della collettività italiana.

Attualmente è infatti consigliere del COMITES Panamá, dove si è distinto per il lavoro svolto a favore della comunità italiana, promuovendo il dialogo con le istituzioni consolari e la valorizzazione dei valori e della cultura italiana.

La sua esperienza nella gestione amministrativa, nella pianificazione strategica e nella comunicazione istituzionale rappresenta un importante contributo per il rafforzamento del MAIE nel Paese.

Vicente Luis Tedesco Aguilar alla guida dell’Area Legale

Contestualmente è stato nominato Responsabile dell’Area Legale del MAIE Panamá l’avvocato Vicente Luis Tedesco Aguilar.

Nato a Panamá e cittadino italiano, discendente di una famiglia originaria di Moliterno, in Basilicata, Tedesco Aguilar ha scelto di mettere la propria esperienza professionale al servizio della collettività italiana residente all’estero.

Tra gli obiettivi del suo incarico vi saranno il rafforzamento dei rapporti istituzionali e culturali tra Italia e Panamá e la tutela dei diritti dei connazionali residenti fuori dai confini nazionali.

Nella dichiarazione che ha accompagnato la nomina, il nuovo responsabile dell’Area Legale ha evidenziato come il MAIE rappresenti uno strumento fondamentale per mantenere vivo il legame tra le nuove generazioni di italiani all’estero e il Paese d’origine, contribuendo a costruire una comunità sempre più unita e partecipativa.

Odoguardi: “Il rafforzamento del MAIE passa dalla presenza sul territorio”

Per il vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi, il consolidamento della rete organizzativa nei diversi Paesi rappresenta una delle priorità del movimento.

L’ampliamento della struttura a Panamá risponde alla volontà di costruire una rete sempre più capillare di rappresentanti capaci di ascoltare le esigenze degli italiani residenti all’estero, promuovere iniziative culturali, sociali ed economiche e mantenere un dialogo costante con le istituzioni italiane.

Secondo Odoguardi, il coinvolgimento di professionisti qualificati e profondamente legati ai valori della comunità italiana costituisce un elemento fondamentale per accompagnare la crescita del MAIE nel continente americano.

Un MAIE sempre più radicato a Panamá

Con l’ingresso di Salvatore Giacomo Ambrosino e Vicente Luis Tedesco Aguilar, il MAIE Panamá compie un nuovo passo nel proprio percorso di sviluppo.

Le nuove nomine confermano l’impegno del coordinatore Alberto Floriani e del vicepresidente Vincenzo Odoguardi nel costruire un’organizzazione sempre più solida, competente e vicina agli italiani residenti a Panamá.

L’obiettivo resta quello di offrire una rappresentanza concreta ed efficace, valorizzando il contributo della comunità italiana e rafforzando il legame con l’Italia attraverso iniziative, servizi e una presenza costante sul territorio.