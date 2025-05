Un impulso instabile in arrivo dalla Francia sta raggiungendo l’Italia, dove portera’ una nuova fase di maltempo da oggi, con piogge e temporali al Nord in estensione serale al Centro.

Domani, venerdi’, il maltempo coinvolgera’ anche il Sud, accompagnato da un calo termico.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano un weekend instabile al meridione, mentre da domenica e’ atteso un aumento della stabilita’ su tutta la penisola; si fa strada per la prossima settimana una possibile rimonta dell’anticiclone, con temperature in aumento, un vero e proprio assaggio d’estate.

Previsioni Meteo per domani, venerdì 23 maggio:

AL NORD Al mattino tempo instabile tra Friuli, Veneto ed Emilia Romagna con piogge sparse, asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio nuvolosita’ alternata a schiarite su tutte le regioni con locali fenomeni su Alpi e Prealpi. In serata e nella notte tempo piu’ asciutto ma con ancora molti addensamenti.

AL CENTRO Al mattino tempo instabile con piogge sparse, piu’ asciutto sui settori tirrenici con anche locali schiarite. Al pomeriggio ancora instabilita’ con rovesci e temporali specie sul versante adriatico e settori interni del versante tirrenico, asciutto con cieli soleggiati altrove. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni in Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali fenomeni sulla Campania. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo tra Molise e Campania, ancora soleggiato sugli altri settori. In serata e nella notte nuvolosita’ in aumento ma con tempo ancora asciutto.

Temperature minime in calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime stabili o in calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud.