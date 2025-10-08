“Se servono a rassicurare ulteriormente gli agricoltori europei ben vengano le nuove tutele decise dalla Commissione Ue nell’ambito dell’accordo commerciale con il Mercosur”. Lo dichiara in una nota il senatore Mario Borghese, vicepresidente MAIE, eletto nella ripartizione estera America Meridionale.

“Bene il monitoraggio costante dei mercati e le altre misure di controllo su eventuali infrazioni o irregolarità. Speriamo – prosegue Borghese – che adesso si proceda speditamente senza altri tentennamenti o rallentamenti di un percorso già abbastanza lungo di suo.

L’approvazione di questo grande accordo con sei stati del Sud America è un’opportunità storica per le aziende europee e italiane di ampliare a 700 milioni di potenziali acquirenti il mercato. E’ arrivato il momento di rompere ogni indugio”, conclude Borghese.