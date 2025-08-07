In occasione della commemorazione del 69° anniversario della tragedia mineraria di Marcinelle il vicepresidente della Commissione esteri/difesa del Senato Roberto Menia (FdI), Segretario Generale del CTIM (Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo) sarà a Charleroi, in Belgio il 7 e l’8 agosto 2025, in rappresentanza del Senato della Repubblica.

“Ricordare le vittime italiane di Marcinelle è un obbligo per chi intende trasferire alle nuove generazioni l’esempio di quei lavoratori – osserva il senatore Menia – Ci hanno indicato una strada, difficile ma positiva: quella del lavoro e della dedizione, del sacrificio e dell’applicazione.

Un comportamento messo in pratica da chi, lontano dalla propria Nazione, ha contribuito allo sviluppo dell’Italia e che sono entrati di diritto nella storia d’Italia.

Per questa ragione dal 2001 la ricorrenza istituita dall’indimenticato Ministro per gli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, dedica loro un pensiero e una testimonianza. Valori da tramandare con forza”.

A Bois du Cazier la cerimonia inizierà con la benedizione della campana “Maria Mater Orphanorum” da parte del Decano di Charleroi, Daniel Procurer, seguita da 262 rintocchi e dalla citazione dei nomi delle vittime (una per rintocco). A seguire un omaggio in forma di testo e musica presso il cortile di rappresentanza con letture dell’attore Mathieu Moreau e musiche degli artisti Toni Coscia, Alessandro Granata e Olivia Granata.