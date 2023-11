Si è chiusa la prima parte della missione istituzionale della Regione Puglia in Giappone, una missione di sistema che coinvolge diversi settori regionali e che mira a costruire relazioni istituzionali, imprenditoriali e commerciali.

Una tre giorni di incontri in cui la Regione Puglia, grazie al grande impegno dell’Ambasciata italiana in Giappone, scrive Il Quotidiano di Puglia, è stata protagonista, promuovendo l’ecosistema pugliese.

“Con il prezioso supporto dell’Ambasciata d’Italia in Giappone – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – abbiamo potuto portare a Tokyo il brand Puglia che raccoglie numerosi elementi. Con i suoi 865 chilometri di costa, col suo mare, i suoi paesaggi, la Puglia è certamente una destinazione turistica d’eccellenza” e “rappresenta un terreno fertile per startup, spin off e per le grandi imprese che intendono investire”.

“La Puglia – ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti – è riuscita a inserirsi nel mercato globale grazie alla posizione geografica strategica, alle infrastrutture d’avanguardia, alla forza lavoro altamente qualificata”.