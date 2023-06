Italiani all’estero, under 30 raccontano gli italiani nel mondo con un fumetto

Raccontare le pagine conosciute e meno note della storia italiana all’estero attraverso l’arte del fumetto. Al via il concorso nazionale “Emigrazione e mobilità umana”, promosso dal Festival della Diplomazia in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Frosinone e il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), rivolto a giovani under 30 e finalizzato alla realizzazione di una graphic novel in lingua italiana.

L’obiettivo del premio è quello di illustrare aspetti e racconti particolarmente significativi sulla presenza italiana all’estero, traendo spunto da vicende e storie che hanno coinvolto le nostre comunità emigrate nelle epoche passate e dai flussi di più recente mobilità.

I migliori progetti in concorso saranno valutati e selezionati da una Giuria di esperti del settore e da professionisti nel campo delle arti, nominata congiuntamente dal Festival della Diplomazia, l’Accademia di Belle Arti di Frosinone e dalla Direzione Generale degli Italiani all’Estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione.

L’esito della votazione sarà pubblicato entro il 5 ottobre sul sito www.festivaldelladiplomazia.it. In palio per il vincitore un premio di mille euro, cifra che può raddoppiare con un ulteriore mille euro in caso di realizzazione dell’intera graphic novel entro sei mesi dall’esito e ove sia proposta la pubblicazione.

La premiazione e l’esposizione di una selezione delle migliori tavole attraverso una mostra temporanea avverranno nel corso del Festival della Diplomazia, l’unica manifestazione al mondo interamente dedicata alla geopolitica e alle relazioni internazionali, che quest’anno tornerà ad animerà Roma dal 19 al 27 ottobre.