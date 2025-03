Fabio Porta, parlamentare del Partito Democratico eletto in America Meridionale, è tornato nei giorni scorsi in Brasile per partecipare ad una serie di eventi negli Stati di San Paolo e del Rio Grande del Sud.

Con il nuovo Segretario del PD Brasile Salvatore Milanese e la coordinatrice per il Sudamerica Marisa Barbato, il deputato ha inaugurato a San Paolo il nuovo ciclo di incontri di formazione politica; una conferenza sul tema del multilateralismo dell’ex Ministro e ambasciatore brasiliano Rubens Ricupero, moderata dal responsabile per la formazione del partito in Brasile Fabio Gentile ha visto la partecipazione di un folto e autorevole pubblico formato dai dirigenti del circolo PD di San Paolo e da importanti esponenti della collettività italiana.

A Jundiaì, l’On. Porta e i dirigenti del PD hanno incontrato il Sindaco Gustavo Martinelli, l’assessore allo sviluppo economico Humberto Cereser e i coordinatori delle scuole di enologia della città brasiliana e di Conegliano Veneto impegnato nella realizzazione di un importante progetto di cooperazione; presenti anche il Sindaco della vicina città di Jarinu, Debora Prado, anche lei impegnata nel rilanciare una serie di importanti iniziative di gemellaggio e collaborazione con enti locali italiani.

A Campinas, grazie all’organizzazione del locale Circolo del PD, sono stati due i momenti di incontro del parlamentare con i simpatizzanti del partito e la più ampia collettività italiana: presso la Camera Municipale si è svolto un primo momento di confronto con gli esponenti della grande comunità italiana della regione e quindi un incontro nell’aula del consiglio comunale introdotto dal saluto del Presidente Luiz Rossini.

Cerimonia solenne ed emozionante a Caxias do Sul, capoluogo della “Serra Gaucha” culla dell’emigrazione italiana nel Rio Grande del Sud che celebra quest’anno i suoi 150 anni.

Per l’occasione la locale Università UCS ha organizzato una conferenza del Prof. Joao Candido Portinari, figlio del grande artista italo-brasiliano; davanti ad una platea numerosissima e alla presenza del Rettore Gelson Rech e del Console Generale d’Italia Valerio Caruso l’evento ha reso omaggio anche ai 60 anni della Scuola d’Arte e alla storica amicizia con l’Italia.

Nelle prossime settimane una delegazione della città guidata dal console onorario Gelson Castellan sarà a Roma per divulgare anche in Italia le numerose e ricche iniziative messe in campo per l’occasione.