Italiani all’estero, CTIM lancia a Chicago l’iniziativa “Save Little Italy”

“Dopo più di un anno di attesa, a seguito dell’assurda rimozione delle statue di Colombo da parte del comune di Chicago, la delegazione del CTIM capeggiata da Carlo Vaniglia si è attivata con una iniziativa a pochi metri da Arrigo Park, locazione di una delle statue di Colombo, intitolata Save Little Italy in Chicago”. E’ quanto si legge in una nota targata CTIM, Comitato Tricolore per gli italiani nel mondo.

“Grazie anche alla collaborazione dell’italo americano Phil Marcantelli è stato dipinto un murales dedicato all’emigrazione italiana e a breve la delegazione CTIM si è impegnata a far intitolare il luogo accanto a Piazza Italia”.

Vincenzo Arcobelli, Presidente del CTIM e Consigliere CGIE, si è complimentato con Vaniglia e la delegazione CTIM di Chicago per “l’ottima iniziativa, che dovrebbe servire di esempio anche per altre località e territori degli States nel promuovere l’italianità”. Il CTIM “coinvolgerà gli attori Istituzionali e le rappresentanze diplomatiche italiane, invitandoli all’imminente intitolazione”.