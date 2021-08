Italiani all’estero, Arcobelli (CTIM): “Gli italiani in Uruguay piangono Giovanni Costanzelli”

“Accogliamo con grande tristezza la notizia della dipartita del Commendatore Giovanni Costanzelli, uno dei leader più importanti della comunità italiana in Uruguay, nonché fondatore del Ctim a Montevideo e nostro rappresentante da tantissimi anni”. Lo afferma Vincenzo Arcobelli, Presidente CTIM.

“Giovanni nella sua lunghissima attività ha raggiunto tanti obiettivi, tra i quali e con grande orgoglio svolse la carica di presidente della Scuola di italiano a Montevideo, e nel 2015 Scrisse il libro ‘Amarcord di una epoca vissuta’. Ricordo la sua genuina semplicità, la lucidità e partecipazione nei vari incontri organizzati dal CTIM. Ultimamente ci scrivevamo periodicamente. Una grande perdita di un Patriota di sani principi, per la nostra organizzazione e per la comunità Italo-Uruguayiana e per la sua Famiglia, alla quale trasmetto a nome di tutto il Comitato Tricolore per gli Italiani nel mondo il più sentito e profondo cordoglio”.