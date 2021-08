Italiani all’estero, Comites Londra organizza webinar su iscrizione all’AIRE

Il Comites Londra organizza un nuovo webinar dedicato alle iscrizioni AIRE, che fa seguito ai primi tre riguardanti la fiscalità tra Italia e UK, Settlement Scheme e Sanità. Questo quarto si terrà martedì prossimo, 10 agosto, alle ore 18 con partecipazione gratuita sulla pagina Facebook del Comites, e verrà organizzato in tandem con il Consolato italiano a Londra.

Dopo una introduzione a cura del Console Generale Marco Villani e del presidente del Comites Londra Pietro Molle, la parola passerà al Console Francesco De Angelis il quale offrirà in diretta live una panoramica su cosa significa AIRE, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, quali sono i diritti che si acquisiscono e cosa cambia con il paese d’origine, l’Italia.

Durante il webinar ci sarà la possibilità di porre delle domande sul tema trattato, dato che sono ancora molti i dubbi degli italiani presenti nel Regno Unito su come gestire la propria iscrizione AIRE e allo stesso capire come funziona l’iscrizione al sistema sanitario nazionale italiano, e come comportarsi quando ci si sposta in UK solo per brevi periodi magari per studio o lavoro.

Il webinar avrà l’obiettivo proprio di fare chiarezza in un momento delicato come questo, durante il quale la comunità italiana in UK, tra le più vaste a livello mondiale con 469mila iscritti AIRE alla data del 6 agosto 2021, è alle prese con la gestione delle certificazioni per i doppi vaccinati legate alla pandemia, quelle comunemente denominate “green pass”, e allo stesso tempo con la prima fase post Brexit.