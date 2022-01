Imu italiani all’estero, Nissoli (FI): “Accolto il mio ODG sulla riduzione IMU per tutti gli italiani nel mondo”

“Voglio fare giustizia estendendo la riduzione dell’IMU a tutti gli italiani all’estero che posseggono una prima casa in Italia e non solo ai pensionati italiani all’estero in convenzione internazionale”

Lo scorso 30 dicembre la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la manovra di bilancio. “Il Governo ha accolto anche il mio Ordine del Giorno sulla riduzione IMU”, fa sapere l’On. Fucsia Nissoli, deputata di Forza Italia eletta nel Nord e Centro America.

“Con questo OdG – spiega l’azzurra – voglio fare giustizia estendendo la riduzione dell’IMU a tutti gli italiani all’estero che posseggono una prima casa in Italia e non solo ai pensionati italiani all’estero in convenzione internazionale. Spero che sia la volta buona e che il Governo sia conseguenziale in modo che tutti gli italiani all’estero possano usufruire della riduzione IMU sulla prima casa come già avveniva durante i governi presieduti da Silvio Berlusconi”.

“In questo – conclude Nissoli – contribuiremmo anche al rilancio dell’economia incentivando il cosiddetto turismo delle radici”.