GRANA PADANO | Tutti i numeri di un colosso made in Italy

L’edizione odierna del Sole 24 Ore, all’interno di un articolo in cui si legge del blocco del Grana Padano da parte della Grecia in assenza di un bollino “virus-free”, vengono ricordati i numeri di uno dei colossi del made in Italy.

“5,18 milioni le forme di Grana stando ai dati del Consorzio – scrive il quotidiano economico – Nel 2019 sono state prodotte 5.182.585 forme di Grana Padano, con un incremento pari al 5,06% rispetto all’anno precedente. Il Grana Padano si conferma così il prodotto con Denominazione d’origine protetta più consumato al mondo”.

“Nel 2019 l’export di Grana Padano ha superato quota 2 milioni di forme e rappresenta il 41% del prodotto marchiato”. “Anche le esportazioni crescono, del 5,24% sul 2018 – conclude il Sole – La Germania si conferma primo mercato estero con un totale acquisito di 517.000 forme”.